宣道教師遭釘牌　教協助涉事教師遞交上訴　馮偉華冀公正持平處理

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個教師被「釘牌」個案。 教協及涉事教師委託的律師代表今日（12日）到上訴委員會（教育事宜）位於灣仔的秘書處正式遞交上訴申請。教協會長馮偉華批評，教育局的指控誇大其詞，吊銷教師資格的決定並不合理，調查過程是「黑箱作業」，完全沒有專業成分。他期望，上訴委員會能公正持平處理，還教師公道。

教育界立法會議員葉建源指，上訴委員會的聆訊接近法庭的做法，雙方均可委派律師代表、傳召證人，整個過程有明確規定，「唔似教育局過去一段時間的『黑箱作業』。」他稱對未來上訴委員會有一定期望，希望能獲公平處理。

教育局局長楊潤雄日前稱，被釘牌教師沒引導學生至「港獨不可行」結論，全國人大常委譚耀宗今日回應指，楊潤雄的講法不準確，認為香港是中國領土一部分，討論「港獨」不屬於言論自由問題，而是已經違反《港區國安法》，不應該討論。

葉建源回應譚耀宗的說法時形容「呢個講法好新鮮」，葉指，據其了解《港區國安法》主要包括策劃、煽動等行為，但沒有提及討論是犯法。葉認為，若提及「港獨」便算犯法，由此反問：「譚耀宗討論『港獨』本身是否違反《國安法》？很多傳媒每日均有很多文章討論『港獨』，係咪都係違反《國安法》？如此我們的社會很難運作，我希望譚耀宗能想清楚，他的發言會令大家很困擾。」