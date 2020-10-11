宣道教師遭釘牌　教協指教案非一面倒港獨　教育局：遺憾教協看法

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個教師被「釘牌」個案。 教協今日（11日）再召開記者會回應事件，反駁教育局「85分鐘集中講民族黨及港獨問題」的說法，教協指相關教案只是供涉事教師同事的參考教案，沒有詳列主要教學活動內容。該教案中引述的港台節目《鏗鏘集》中《觸不到的紅線》，教協指當中引述正反意見，包括保安局局長李家超、民建聯劉國勳及行政會議成員湯家驊的評論，並非如教育局的描述般「一面倒」向散播「港獨」訊息。 教育局對教協的看法表示極度遺憾，促勿將個別事件無限放大，不斷製造恐慌。

教協認為，當局對相關教師「有計劃地傳播港獨」的指控完全不成立，涉事教師只是以教授「言論自由」為目的，學生亦能自由表達意見。（歐嘉樂攝）

教協認為，當局對相關教師「有計劃地傳播港獨」的指控完全不成立，涉事教師只是以教授「言論自由」為目的，學生亦能自由表達意見。就此，教協嚴重譴責教育局的粗疏及誤導。

教協副會長張銳輝批評，當局的做法是「政治威嚇及恐嚇」。教協促請當局撤回取消註冊的決定，同時應該撤回對九龍塘宣道小學前校長、副校長及教其他教師的譴責及警告信，同時會支持教師上訴，為其提供緊急生活援助。

教育局局長楊潤雄今日（11日）接受電視節目訪問時，引述教育局調查報告，指相關課堂令學生逐步接觸很多「港獨」思想，而相關教材未見引導至「港獨不可行」的結論。他解釋，涉事教師個案當中很有問題，包括花很多篇幅談及「港獨」、香港民族黨：「這樣的課堂設計很有問題，根本是專業操守的問題。」

涉事教師計劃明日向上訴委員會提交上訴申請

本身任教通識科的張銳輝認為，不論事件發生前後，教師在課堂討論不同課題時，均感受到越來越大壓力，他呼籲教育界應站出來發聲。

協助涉事教師上訴的教育界立法會議員葉建源表示，對方目前已委聘律師跟進，教協訴訟及緊急援助基金將協助支援，目前計劃於明天向上訴委員會（教育事宜）正式提交上訴申請，待對方排期聆訊。葉建源表示，該委員會包含多名教育界人士，期望聆訊能公正持平，目前教協一方相信理據充分，但由於委員會過往未曾處理過類似極大爭議的個案，因此難估勝算。

協助涉事教師上訴的教育界立法會議員葉建源表示，對方目前已委聘律師跟進，教協訴訟及緊急援助基金將協助支援。（歐嘉樂攝）

要求教育局澄清釘牌是否終身

葉建源回應時批評，楊潤雄上述言論是「低水平的說法」，葉強調，教學的目標應讓學生思考，由教師直接說結論是「教育的倒退」。

楊潤雄在節目中又曾指，法例上訂明教育局常任秘書長有權取消教師註冊，但法律上沒有說明，教師被取消註冊後不能再註冊，但他強調當局收到相關教師再申請註冊時會加以考慮。

教育局常任秘書長李美嫦曾提及，根據《教育條例》47條，取消教師註冊屬於「終身」懲罰。葉建源認為，楊潤雄的說法似乎是一個新演繹，促請教育局應先作內部討論，然後重新交代及澄清；據其對條例的理解，目前並無「復牌機制」。

教育局：教協勿將事件無限放大、製造恐慌

教育局發言人稱，任何似是而非、淡化、甚至為個別教師的嚴重專業失德行為開脫的論述，都不能改變客觀的事實，局方對教協的看法表示極度遺憾，呼籲教協正確認識香港的憲政地位及持守專業精神，維護教育人員的專業操守，包括尊重法律及社會接受的行為準則，以免給人「師師相衛」的印象或真心同意有關教師的做法。局方重申是依法辦事，進行了深入和全面的考慮，「港獨」不符香港的憲制和法律地位，即使學生從不同途徑接觸到有關課題，教師亦有責任給予適當的教導，讓他們認清事實。

教育局呼籲教協切勿將個別事件無限放大，不斷製造恐慌，重申被取消教師註冊者如不服教育局的決定，可以按《教育條例》向上訴委員會提出上訴。