交通投訴組今年第2季接7522宗個案　比上季增58%　138人遭票控

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組，今日（20日）公布2020年第二季度報告，指4月至6月期間接獲7,522宗投訴，投訴個案較上季增約58%，連同早前未解決的個案，共有7,108宗投訴完成調查的。6,147宗投訴證實成立，至今有138名駕駛者被票控。 香港的士服務質素屢受批評，是次報告顯示，與的士相關的投訴及建議共有1,431宗，較去年同期少47%，惟較上季升28%。而上季被票控的49宗個案中，有25人被法庭裁定違例駕駛，判罰320至6,000元不等。當中罰得最重的是未有展示司機證的司機。

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在2020年第二季共接獲7,522宗投訴及建議。（資料圖片）

交通投訴組今日（20日）公布2020年第二季度報告，在今年4月至6月期間，共接獲7,522宗投訴及建議，當中有61宗純屬建議。整體約八成（5,962宗）有關公共交通服務，另有16％（1,198宗）與執法事宜相關，另有3%則與交通情況有關。

與公共交通服務有關的個案由上季的3,622宗，大幅增近六成半，至今季的5,962宗。專營巴士服務涉3,385宗（其中九巴佔2,311宗、龍運佔48宗、城巴佔273宗、新巴佔157宗）；至於涉及公共小巴的投訴或建議共有1,008宗，當中以專線小巴為主（佔919宗），餘下89宗與紅色小巴相關。而鐵路及渡輪分別有82宗及25宗投訴建議。

今季與的士相關個案達1,431宗，當中九成二涉司機違規行為，包括舉止無禮、不守規、拒載、駕駛行為不當、濫收車資、不用最直接可行路線等。（資料圖片）

1431宗涉的士服務相關投訴 逾九成涉司機無禮、拒載或濫收車資等

的士服務方面，今季與的士相關個案達1,431宗，比上季升28%。當中九成二涉司機違規行為，包括舉止無禮、不守規、拒載、駕駛行為不當、濫收車資、不用最直接可行路線等，其中227宗屝轉介警方處理。

至於上季被票控的46宗的士個案中，25名的士司機被法庭裁定違例駕駛，有一人沒展示司機證被罰6,000元，一人兜客被罰3,000元；而沒用最直接可行路線的兩名司機分別被罰1,300元和1,500元。另外7名司機因在的士站拒載或拒載，而被罰款320元至3,000元。

深水埗塞車及道路維修投訴屬全港之冠

交通情況的投訴及建議由148宗升至244宗。當中以交通擠塞為主，涉及176宗。其中被投訴塞車情況較嚴重的地區為深水埗（25宗）、觀塘（23宗）及油尖旺（22宗）。有關道路維修個案亦升逾一倍達57宗，當中較多投訴的地區是深水埗（五宗）。

涉及違例泊車及其他執法事宜的投訴，則由上季的941宗微升近三成至1,198宗。其中908宗與違泊相關，地區包括觀塘（100宗）、深水埗（88宗）、元朗（87宗）及沙田（80宗）。

運輸署透露，正研究大嶼山自駕遊第二階段計劃的可性性。（資料圖片）

2020年第二季共6147宗投訴成立 138人被票控



交通投訴組已將季內接獲的投訴及建議，轉交有關政府部門及公共交通機構跟進。季內近九成半（7,108宗）個案已完成調查，整體逾八成（6,147宗）證實成立，至今有138名駕駛者被警方票控。不成立個案只有30宗（1％），其餘931宗（13％）則因證據不足而無法追查。

運輸署正研究「大嶼山自駕遊」第二階段可行性

另外，有市民投訴在「大嶼山自駕遊」發出新名額後一至兩分鐘內已額滿，要求運輸署調查系統是否操作正常。而運輸署與系統供應商檢查後，無發現不當或濫用情況。惟運輸署透露，檢討首階段自駕遊實施情況後，會因應配額使用量、市民需求、南大嶼山道路狀況及環境等方面，再研究實施第二階段自駕遊的可行性。