的士商會正式向運輸署申加價　每程額外收6元「保險附加費」

的士業界早前擬申請開徵「保險附加費」，以彌補保費連連上升。香港的士小巴商總會理事長周國強今日（19日）表示，上周曾與運輸署、保監局等會面，但始終未有解決保費問題的方案，直言：「睇唔到政府有解決方向。」又指已對政府失去信心，今日正式去信運輸署，申請每程徵收額外6元「保險附加費」。

香港的士小巴商總會及的士車行車主協會聯同多個的士團體，聯署去信運輸署，正式申請每程徵收額外6元保險附加費。信件提到，的士團體自6月起，與運輸及房屋局、運輸署、保監局會面談及的士保險事宜，惟迄今了無寸進；而且兩年多前，業界已申請加價，卻一直未有落實日期。聯署信內又批評，保費的加幅實較通脹為倍數之高，保監局又無協助之力，故正式申請保險附加費，並形容「轉嫁市民實非得已」。

周國強表示，上周三（14日）曾與運輸署、保監局、警方等會面，商談保費事宜，但會議並無解決方向，當局亦未有交代加價時間表，沒有任何承諾。他表示，已對政府欠缺信心，「睇唔到政府有解決方向」，亦不想再拖延，故今日決定向運輸署正式提出保險附加費申請。

運輸署上周回覆表示，鑑於2019年的社會活動，及新冠肺炎對社會經濟的影響，政府需要再度審視業界於2018年所提出的加價申請，包括考慮的士營運的財務可行性、的士與其他公共交通工具的收費之間的合理差距，以及市民對收費加幅的接受程度等。