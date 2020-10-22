國泰裁員｜35年港龍走進歷史　前工會主席施安娜：如港失本地色彩

身穿一襲深藍色絲質上衣的港龍空勤人員協會前主席施安娜，訪問安排在她久未踏足的職工盟辦事處天台，她去年被迫雙腳着地。如今全球停泊在陸上的飛機比在天上的多，國泰元氣大傷。 昨日國泰公布重組方案，共削減約8,500個職位，國泰港龍航空停止營運，飛龍在天不復見。自認「港龍人」的她說，港龍被國泰收購後，體諒員工的人性化管理模式和人情味被抹去，情況就如香港失去原本濃厚的特色。

施安娜可惜港龍營運的日子短暫，恍如一個朝代沒落，已成歷史。（梁鵬威攝）

棄國泰入港龍：我哋形象就係年青

施安娜大學畢業後陪友人參加空中服務員面試，友人沒有獲聘，她則當上空姐，「嗰時重係覺得做crew（機組人員）有少少優越感，始終係一個專業。」轉眼就17年，去年反修例風波期間，她疑因在個人社交平台發表的言論被篤背脊，遭港龍解僱，不能再做「港龍人」。

她在2002年入職正在冒起的港龍，當時手上亦有國泰的聘用通知，「嗰時港龍重係好新嘅航空公司，我哋嗰時可以算係國泰好激烈嘅競爭對手。當時好多廣告賣我哋形象就係年青嘅機組人員，同埋我哋不斷加新航線、不斷擴充，請好多人。基本上同期有幾百人同一兩年入職，士氣好好。」因為港龍薪酬待遇較高，晉升機會較多，她最終選擇成為港龍的一員。

國泰收購實施機械式管理 港龍人感變「二奶」

雖然受嚴謹苛刻訓練、「飛到癲」的辛苦不為外人道，但施安娜指，港龍規模較小，人情味濃厚，較着重員工和乘客。當國泰在機上供應「水喉水」予乘客，港龍則堅持提供支裝水。國泰2006年收購港龍，其後管理層由國泰高層出任，以大企業思維管理，服務質素每況愈下。她任職港龍時，港龍開通往返台北航線，在少於一個半小時的航程，就要派發兩款熱餐和飲品，售賣免稅品，自嘲是與時間競賽的「千手觀音」。曾經被稱為「趕龍」的公司現時為精簡人手，早已減掉服務，上餐率亦不足百分百。

施安娜形容，國泰的管理手法是機械式，安排外判公司為港龍員工挑選酒店，又加設紀律處分程序，凡事都不傾向和員工商討，「好多嘢國泰一定以佢哋個原本一貫行嘅方針、方向為先，唔會因為收購咗港龍，就睇返港龍風格係點而去轉。係我哋去適應佢哋嘅運作。嗰時我哋即刻覺得真係唔係好鍾意，因為變咗二奶。」

一眾員工不捨搬離港龍大廈，遷到國泰城感覺成了「二奶」，被國泰員工認為港龍員工入侵地盤。國泰以冷冰冰、富有經驗的高姿態管理港龍，施安娜心裏有點不快，「明明我地以前自己獨當一面！」公司再不是一個親切、有商有量的地方，聚焦減省資源，她反映國泰不重視員工，也不重視顧客。

她憶述港龍價值是勤力、人性化，談到高壓環境煉成其成就感，她臉上不其然流露自豪的表情，依稀閃過對舊港龍的歸屬感。國泰的管理層和員工來自不同國籍，她心目中港龍才是香港人航空公司。

甫入職港龍，施安娜就加入工會，不平則鳴的她，先後擔任工會理事和主席為同事發聲，爭取延長退休年齡至60歲，卻在39歲時疑因言論而被停止在空中服務生涯。疫情下全球航空業大受打擊，見國泰深受其害，她感意外：「唔通真係報應？無諗過報應咁大。」話音未落又擔心前同事。

國泰和國泰港龍早前放棄申請第二期「保就業」計劃，傳出將重組，連月來大規模裁員消息不停，公司一直未有向員工交代以致人心惶惶，有前同事羨慕她去年不必承受折磨，被不明朗局勢拖着。她奇怪情況前所未有，以往工會多問幾次或簽署保密協議後，資方會透露安排。

施安娜談到高壓環境煉成其成就感，她臉上不其然流露自豪的表情，依稀閃過對舊公司的歸屬感。（梁鵬威攝）

當港龍變成國泰港龍，特色文化和管理模式被抹去，「係逐漸要淹埋咗港龍」，情況就如香港被融入大灣區。可惜港龍營運的日子短暫，恍如一個朝代沒落，已成歷史。

縱然坊間充斥許多對國泰的不滿，她說如果公司願意改善「好似以前咁」，相信港人會給予機會。然而去年公司卻不給予她機會，她上一次來到此天台正是被解僱接受訪問時，她發現天台已乾淨企理得多，她端正地站在石壆旁仰望天空，秋風吹得她不斷安撫長髮。「好掛住飛」，這是她早在一年多前說的話。