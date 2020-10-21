國泰裁員｜港龍工會感遺憾　結果超預期：好似無得同屋企人道別咁

撰文：孔繁栩
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國泰航空今日（21日）發出通告，削減8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有600名非駐港員工或受影響，而擁有35年歷史的港龍航空就即日停運。而裁員名單中，港龍佔2500人，即等同「全部起身」。
港龍航空空勤人員協會今日下午與管理層開會，協會對停運感到遺憾，批評國泰從沒邀請港龍討論相關決定，對集團表示不滿，質疑有否盡力保留港龍品牌。副主席梁佩韻指，不少同事視港航為終生職業，對曾經成為港龍一員感到驕傲，同事之間如同家人，現時大家就似「無機會同家人道別，幾多補償都唔能夠彌補。」她又質疑國泰有否盡力保留港龍品牌。
港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻（右）指，不少同事視港航為終生職業，對結果十分難過。(張浩維攝)
協會副主席梁佩韻在會後會見傳媒，她指管理層會上有講「sorry」，形容是艱難決定。梁稱，不少同事視港航為終生職業，對曾經成為港龍一員感到驕傲。她形容同事之間關係如同家人，消息來得突然，大家都感到十分難受，「好似無得同屋企人道別咁，幾多補償都唔能夠彌補。」她又質疑國泰有否盡力保留港龍品牌。
公司承諾不對沖遣散費
在港龍服務多年的梁佩韻續指，這刻心情並不開心，同事亦有生活壓力，工會一直要求「一個都不能少」，如今結果超出預期。
梁續稱，由於公司即時解僱，工會需時收集同事意見，才會作出進一步行動。至於賠償方面，工會形容是「比勞工法例好少少」，不會用強積金供款對沖遣散費，而員工亦會有長期服務金，另有一些津貼保留，如醫療津貼會延長一個月。
港龍航空空勤人員協會今日會晤管理層，對停運決定感到遺憾。（張浩維攝）