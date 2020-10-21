國泰裁員｜港龍工會感遺憾　結果超預期：好似無得同屋企人道別咁

國泰航空今日（21日）發出通告，削減8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有600名非駐港員工或受影響，而擁有35年歷史的港龍航空就即日停運。而裁員名單中，港龍佔2500人，即等同「全部起身」。

港龍航空空勤人員協會今日下午與管理層開會，協會對停運感到遺憾，批評國泰從沒邀請港龍討論相關決定，對集團表示不滿，質疑有否盡力保留港龍品牌。副主席梁佩韻指，不少同事視港航為終生職業，對曾經成為港龍一員感到驕傲，同事之間如同家人，現時大家就似「無機會同家人道別，幾多補償都唔能夠彌補。」她又質疑國泰有否盡力保留港龍品牌。