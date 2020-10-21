國泰裁員｜CEO鄧健榮：痛心決定　明白離職同事焦慮苦惱深表歉意

國泰今日（21日）早上宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有600名非駐港員工或受影響。國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信，指已經採取一切可行措施，盡可能保障最多員工的生計，包括縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪以及安排兩輪特別休假計劃，惟作出多番努力，國泰航空每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此下去將會難以為繼，若不採取進一步的措施，集團最終將無法繼續營運下去。他在信中形容決定是令人痛心，感謝「我們優秀的員工，與我們一起迎難而上」，又指明白每位即將離職員工此刻必定感到十分焦慮和苦惱，對此深表歉意。

國泰航空10月21日宣布重組計劃，削減8500個職位。（張浩維攝）

新冠肺炎疫情下，航空業受到史無前例的打擊，陷入癱瘓。國泰航空早前獲政府注資達273億港元，但國泰航空的財政困難未見改善，至今早（21日）宣布重組計劃，削減8500個職位，未來數周裁減約5,300名駐港員工，另有約600名非駐港員工亦可能受到影響。



公司人事部電子郵件給全體員工並通知受影響員工

國泰航空行政總裁鄧健榮今早亦向員工發信，他形容決定是令人痛心，但今日公佈的所有措施，包括裁員、新服務條件，以及停止營運國泰港龍航空以提升效益，將現時每月15億至20億港元的現金消耗減少約5億港元。而公司人事部稍後會就有關詳情發送電子郵件給全體員工，通知絕大部分受影響的員工，並在離職方案給予所有受影響員工最適切的援助。

鄧健榮在信中說：「我明白每位即將離職員工此刻必定感到十分焦慮和苦惱，對此我深表歉意」，「我們衷心希望將要離職的員工能夠理解，公司作出的決定絕對與個人無關。你們都應該為自己在集團任職期間作出的貢獻感到自豪」。

國泰航空行政總裁鄧健榮10月21日向員工發信，對裁員行動深表歉意。（龔嘉盛攝）

機師、機艙服務員要更新服務條件 所有員工於2021年不獲加薪

鄧健榮又在信中提到，已盡可能採取一切避免裁員的措施，包括因應需求而縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪以及安排兩輪特別休假計劃。為確保集團未來的營運得以持續，公司會要求駐港機師和機艙服務員過渡到新的服務條件，同時會繼續實行現金保存的措施，所有員工於2021 年將不獲加薪，亦不會獲發2020 年度的酌情年終獎金；2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃。

▼國泰航空行政總裁鄧健榮致員工信全文▼

各位同事：

疫情席捲全球，為航空業及我們的業務持續帶來沉重打擊。由於我們的客運業務完全依賴跨境旅遊，因此我們面對的困境比全球其他許多航空公司更為嚴峻。我們以往通常每日載客近100,000人次，但今年九月，每日載客量約1,500人次。

我們已盡可能採取一切避免裁員的措施，包括因應需求而縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪以及安排兩輪特別休假計劃。我們已經採取一切可行措施，盡可能保障最多員工的生計。

早前的資本重組計劃讓我們可以繼續營運。我們感謝香港特別行政區政府、國泰航空股東、商業夥伴，最重要的是感謝我們優秀的員工，與我們一起迎難而上。

然而，即使作出多番努力，國泰航空每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此下去將會難以為繼。未來前景仍然非常不明朗，而巿場復甦步伐顯然會相當緩慢。根據國際航空運輸協會(IATA)預測，航空客運量須待2024年才有望回復至疫情前的水平。

我們聽取了不同員工團體的意見，並已仔細分析多個可能出現的情況，最終決定採納最負責任的一個方案，務求盡可能保留最多工作崗位。儘管如此，公司預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將遠低於50%。

然而，若不採取進一步的措施，集團最終將無法繼續營運下去。為保障未來，國泰航空集團必須進行根本性的重組。只有這樣，我們才能履行對香港航空樞紐和顧客的責任，並盡量保留最多的工作崗位。

為此，我們必須打造目標更明確、效率更高、競爭力更強的業務。我們會集中經營集團旗下兩個各自清晰定位的客運品牌，充分發揮國泰航空的優質服務及強大的品牌知名度，再配合香港快運航空的廉航營運模式。遺憾的是，這也意味著我們決定停止國泰港龍航空的營運及停用其品牌。過去35年來，國泰港龍航空在其優秀團隊的努力下，憑藉出色的服務和熱誠的待客精神，贏得實至名歸的信譽。

今天最沉重的消息就是，我們要告別我們所尊敬的眾多優秀同事。整個集團(包括國泰港龍航空) 會削減約8,500個職位，約佔集團總數35,000個職位的24%。集團透過凍結招聘，加上自然人手流失，已將實際受影響的員工減少至約5,900 (約佔集團職位總數的17%)。

換句話說，集團將於未來數周裁減約5,300名駐港員工，另有約600名非駐港員工亦可能受到影響。這是一個令人痛心、但必須作出的決定，對此我深感抱歉。

公司人事部稍後會就有關詳情發送電子郵件給全體員工。我們會盡快和以最大努力，於今天内通知絕大部份受影響的員工。我們提出的離職方案旨在給予所有受影響員工最適切的援助，然而，我明白每位即將離職員工此刻必定感到十分焦慮和苦惱，對此我深表歉意。

除裁減職位外，我們還需要提升生產力，以確保集團未來的營運得以持續。為此，我們亦要求駐港機師和機艙服務員過渡到新的服務條件。新合約將繼續為所有機師提供全面的福利，同時讓公司在當前環境中保持市場競爭力。這同樣不是一個容易作出的決定，但我們必須維持業務模式的競爭力，才能確保集團能夠繼續營運下去。

我們會繼續實行現金保存的措施，所有員工於2021 年將不獲加薪，亦不會獲發2020 年度的酌情年終獎金。公司將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃。我們十分感謝衆多員工大力支持首兩輪計劃，並真誠期望再得到大家的支持。

今天公佈的所有措施，包括裁員、新服務條件，以及停止營運國泰港龍航空以提升效益，整體將可使我們現時每月15億至20億港元的現金消耗減少約5億港元，從而令我們的現金流失減至更可持續承擔的水平。從這些數字可見，我們急需且絕對有必要作出今天如此規模的措施，以遏止現金流失和保障我們的未來發展。

我們衷心希望將要離職的員工能夠理解，公司作出的決定絕對與個人無關。你們都應該為自己在集團任職期間作出的貢獻感到自豪。

我明白員工在未來數周內會感到傷感，心情起伏，對此我真誠致歉。我向大家保證，公司一定會在裁員過程中做到彼此尊重、公平公正、並盡力為員工提供各方面支援。我認識這個團隊，深信大家一定會互相鼎力支持。在此，我衷心感謝各位過去克盡己任，盡心盡力為公司作出貢獻。當國泰航空再次壯大起來並重啟招聘計劃時，我會非常樂意歡迎你們再度加入團隊。

國泰航空是一家擁有無比韌力的公司，也是一個大家引以為傲的香港品牌，在全球各地廣為人知、備受尊崇。我們目前的處境無疑十分艱難，但我對重組計劃充滿信心，相信我們定能渡過難關。我們對國泰航空和香港航空樞紐的長遠前景絕對充滿信心。

我明白大家在未來數周以至數月心情都不好過，尤其是我們將要告別部份同事，他們都為公司作過不少貢獻。我懇請大家在這個時刻更加要彼此關顧，互相幫助。雖然這是因應疫情影響而必須要作出的決定，但我們當前的首要任務就是要支援受今日公佈影響的員工。

鄧健榮