露宿者黎民十小欖「褲纏頸」身亡　邵家臻：已去信要求保留CCTV

越南裔露宿者黎民十，今年初曾遭警員襲擊，他早前被指涉嫌藏毒，惟在小欖精神病治療中心還押期間，以「褲纏頸」身亡。與黎相識多年的牧師林國璋，與立法會議員邵家臻、張超雄及何啟明，今日（21日）見記者交代事件。 林國璋指，懲教回覆法醫時表示涉事囚倉有錄影，且人員每15分鐘有巡查一次囚倉，而黎是以「用條褲綁住自己條頸」，而非上吊，惟警方卻稱事件無可疑。 四人重申黎身亡疑點太多，包括當時倉內仍穿短褲夏天裝，加上囚倉屬單獨囚禁，無窗且樓高七呎，又有人員巡查，難以自殺，要求當局公開該囚倉的錄影片段。邵家臻表示，已去信要求小欖保存黎死亡的閉路電視，「唔好話壞咗，唔小心刪咗」。他們又要求警方及康文署提供本年初警暴事件的錄影片段。

於小欖精神病治療中心還押候訊的54歲黎民十 （俗稱「亞十」），是越南裔男子。他涉嫌藏毒而在小欖精神病治療中心還押。黎是本年初通州街公園警員襲擊露宿者案的受害者及目擊者，今年2月曾在深水埗通州街公園被警察暴力對待、砸爛罐頭等家當。

黎本月8日被發現在小欖精神病治療中心以褲纏頸，送院後不治。立法會議員邵家臻、張超雄及何啟明，與林國璋牧師今日在通州街公園見記者，交代事件及殮葬追思安排。

林國璋指，所有關押人士死亡都需法醫調查，而法醫指，黎非上吊，而是「佢用條褲綁住自己條頸」，懲教人員指該房間有錄影，每15分鐘有派員巡查囚倉，在如此嚴謹安排仍身亡，難接納警方稱無可疑。邵家臻說，事發時整體未換季，故不清楚黎穿的是長褲，還是短褲，而懲教至今未有任何回覆，但已正式去信要求保留片段，「一般是保留一個月，唔好話壞咗，唔小心刪咗」，由於社會關注事件，促政府公開囚倉片段。

林國璋又說，欲認領亞十遺體時，被警員要求與家屬到警署錄取口供，有關做法與過往認領無家者遺體有明顯分別，而錄口供中警員突然加入亞十曾在收押期間自殘及其任職清潔工但入不敷支的內容，他已要求刪除。

邵家臻說，由於仍有疫情及限聚令，不希望追思活動氣氛太緊張，料公眾追思會在殯儀館進行，稍後會在網上發布活動資料，而後事費用由他們負責，並會在事後會由他們派人將黎的骨灰帶返越南予家人。

本年初警暴事件至今已大半年，張超雄批評，不理解為何康文署至今拒提供事發片段，而當事人又在懲教還押時身亡，「今年在監獄死，而非生病到醫院死的，我數到已有6宗，包括阿十。」

他們再次促康文署及警方提供本年初警暴事件的相關片段。