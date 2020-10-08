政府定期洗太平地　無阻露宿者暫居觀塘碼頭　「好返又搬返入去」

支持露宿街友行動組指，運輸署及食環署每一個半月就到觀塘公眾碼頭「清洗太平地」，為露宿者帶來不便。而當局原定於今早（8日）封閉觀塘公眾碼頭進行清場，並安排人員清潔環境，其後暫緩行動至下周一。 露宿者黃先生表示，每次搬遷須提早一至兩天找朋友幫忙，重置居所亦需一周，過程中食物會變壞，衣服亦變得骯髒；而晚上會搬至外面閘口看守家當。

觀塘公眾碼頭設有西灣河至觀塘的航線，班次頗為頻密，約半小時一班，早上有大批上班的市民坐船至碼頭。而碼頭旁邊的空間，成為了露宿者的居所，搭建了數間由木板及帆布組建的木屋，並在路上放置了不少傢具如梳化、桌椅等。

支持露宿街友行動組召集人馮炳德表示，高峰期曾有數十人在此休息，但他們自成一角，很少打擾到其他碼頭使用者。而記者現場所見，居於碼頭的露宿者部分為坐輪椅患病，或未能完全表達自己的人士。

黃先生的木屋面向海邊，細小的空間內放有兩張梳化及數張桌椅，桌上更有熱水壺。（歐陽德浩攝）

觀塘碼頭有10多名露宿者居住

年約60多歲、無業的露宿者黃先生已在碼頭居住了4年多，其木屋面向海邊，麻雀雖小，但五臟俱全，細小的空間內放有兩張梳化、數張桌椅、熱水壺、風扇等。他透露，目前碼頭約有10多人居住，「以前住喺度啲人冇乜溝通，搞到碼頭污糟邋遢。」但他強調，現在露宿者已願意自行清潔場地。

問到政府定期洗太平地的影響，他表示每次搬遷，須提早一至兩天找朋友幫忙，重置居所亦需一周。此外，過程往往帶來一點損失，如食物變壞或衣服變得骯髒，但他笑指「好貴嘅嘢我當然係冇。」

露宿者到附近公園沖涼及洗衫

他坦言，現時依靠兼職工作及積蓄生活，早前工作時腳部受傷致行走不便，經濟情況不容許租屋。但他滿意目前的住所，直呼「穩陣」，即使在暴雨或颱風下，亦不會漏水及搖晃。他又指，冬天時將以木板封死所有牆壁，夏天則拆除部分木板通風。

至於平時的日常生活，他表示會到公園的廁所沖涼及洗衣服，「用腳踩踩佢囉。」在政府當局洗太平地的當晚，則會搬至外面閘口看守家當。但他樂觀地指，「都係兩三日啫，好快又搬返入去喇。」