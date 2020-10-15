通州街公園露宿者囚倉長褲纏頸亡　邵家臻盼助辦理身後事

懲教署於上周五（9日）公布，一名54歲男性還押在囚人士於10月8日，在小欖精神病治療中心於囚室內用長褲纏頸自殺，送院後終告不治。日前牧師林國璋指出，死者為深水埗通州街公園的露宿者黎民十（阿十），而阿十於今年2月曾經在警方掃蕩通州街公園的行動中被襲擊及砸爛家當。 立法會議員邵家臻昨日（14日）亦與屯門醫院聯絡，證實了阿十的身份。邵指1小欖精神病治療中心囚友都在醫療觀察名單上，職員理應是隨身攜帶名單，並每隔15分鐘檢查在囚人士的情況，在如此監察之下不應發生「長褲纏頸」致死的事件，他已去信懲教署表示關注事件，亦已聯絡律師希望能召開死因研訊。

立法會議員邵家臻表示，在周二晚上接獲林國璋牧師通知，懷疑早前在小欖上吊的囚友，是今年2月曾在通州街公園受到警員暴力對待的街友阿十；至昨日邵致電屯門醫院並確認阿十的身份。邵家臻指，本身因協助處理案件而認識阿十。

已去信懲教署表達關注

邵家臻又指，小欖精神病治療中心囚友都在醫療觀察名單上，職員理應是隨身攜帶名單，並每隔15分鐘檢查在囚人士的情況，在如此監察之下不應發生在囚人士「長褲纏頸」致死的事件。現時邵家臻已去信懲教署表示關注事件，同時希望以人道理由盡快為阿十辦理身後事，殮葬儀式過去將設追思會。此外，邵指已聯絡律師處理死因裁判法庭將召開的死因研訊。

死者因管有危險藥物罪遭還押

今年2月24日，有警員於到深水埗通州街公園進行掃蕩，有指當時警員粗暴對待露宿者，並用棍打爛露宿者的家當，事件至今有9名警員被捕。而據了解，死者阿十是於今年 9 月因管有危險藥物罪而被還押至小欖精神病治療中心。

香港01正就事件向懲教署查詢。