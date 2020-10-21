宣道教師遭釘牌　楊潤雄：積極跟進發表「為消滅鴉片」論可立教師

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格。在立法會今日（21日）會議期間，教育局局長楊潤雄「腹背受敵」，同遭建制派及民主派狙擊。其中，民建聯葛珮帆認為政府應參考海外制度，公開專業失德教師的資料，以及要求學校將所有校本教材呈交當局存檔；而屬民主派的衛生服務界議員李國麟則斥教育局「黑箱作業」，促成立獨立的教育人員調查委員會。 就一名可立小學教師在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」而向中國發動鴉片戰爭的個案，楊潤雄指教育局正在積極跟進。

10月21日立法會會議期間，教育局局長楊潤雄「腹背受敵」，同遭民主派及建制派就宣道小學教師議題狙擊。（資料圖片）

有科主任及副校長涉失職遭「燉冬菇」

自去年6月至今年8月，教育局接獲247宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，204宗個案大致完成調查，其中73宗不成立，21宗被譴責，12宗發書面警告。楊潤雄今日回應民建聯立法會議員葛珮帆質詢指，在247宗個案當中，有涉事教師被免除科主任或副校長職務等懲處，他強調不會容忍害群之馬，但相信有問題的教師只佔少數。

對於有人要求政府參考海外制度，公開專業失德教師的資料。楊潤雄回應指，不同國家有不同法律及社會背景，不能簡單將其他國家的制度套用於香港。他強調當局會整理及分析投訴成立的個案，讓家長、社會知悉。

法律界立法會議員郭榮鏗批評，民建聯議員聯同前特首梁振英作「文革式批鬥」，目前上訴程序仍在進行當中，任何情況下絕對不應公開教師資料，他促請楊潤雄需指正。

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李國麟促設獨立教學專業議會

嗇色園主辦可立小學早前有教師在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」而向中國發動戰爭鴉片戰爭。可立小學向家長發通告就事件致歉，承認影片的部份內容不正確，已即時作出跟進，重新整理有關資料，負責教師亦明白自己講解的內容資料有誤。

楊潤雄回應指，上述個別個案教育局正在積極跟進，他重申校本教材需符合課程發展議會指引，相關資料需持平真實，教師不得對學生灌輸個人政見。楊強調，教育局專科督學會檢視學校課本及課業，但校本教材數量龐大，對於葛珮帆提及，全部校本教材交教育局存檔的建議，他認為需審慎跟進。

衛生服務界立法會議員李國麟追問，當局會否設立獨立的教育人員調查委員會，處理教師專業操守問題，而非如現時般「黑箱作業」式處理。楊潤雄表示，暫時看不到有需要就現行制度作大改變，未有需要成立獨立教學專業議會。

民建聯葛珮帆認為政府應參考海外制度，公開專業失德教師的資料，以及要求學校將所有校本教材呈交當局存檔。（李澤彤攝）

另外，工聯會立法會議員郭偉强就校園欺凌議題質詢時，提及九龍塘宣道小學教師被「釘牌」一事，由此追問教育局會否設立供家長及學生舉報的電話專線。

楊潤雄回應指，現時大多欺凌個案是涉及學生與學生，若老師欺凌學生是絕對不能接受，校方須立即匯報教育局，若涉及暴力對待或須報警處理。若家長不滿，可透過學校呈報教育局，或可透過恆常聯絡機制，直接聯絡教育局。