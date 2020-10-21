國泰航空今日（21日）發出通告，削減8500個職位，港龍即日停運。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有600名非駐港員工或受影響。國泰航空主席賀以禮表示，明白決定令同事感不安，已提出了「慷慨的遣散方案」，包括承諾強積金不對沖。 國泰空中服務員工會主席王思敏亦說，公司會有等同一個月人工的賠償金，認為整體上有回應到工會訴求，但她認為方案不是「非常豐厚」，另亦有現職港龍空姐批評，公司做法欠人情味。

賀以禮：在遣散方面會盡量慷慨

國泰航空主席賀以禮及行政總裁鄧健榮透過視像會議會見傳媒交代詳情，賀以禮表示，明白決定令很多同事感不安、焦慮，在遣散方面會盡量慷慨，主要視乎員工的薪金點、年數，另外強積金不會對沖，亦會針對員工推出援助計劃，如輔導服務等。他又指，遣散方案不可能滿足所有人，但強調公司已盡力，管理層亦會盡可能做好溝通、給予支援。



國泰回覆《香港01》查詢指，會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案，亦會延長醫療福利、員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。

賀以禮及鄧健榮透過視像通話會見傳媒。

國泰空中服務員工會：對裁員感失望

國泰空中服務員工會主席王思敏今午表示，國泰航空有2000名員工要離職，對裁員決定十分失望，管理層剛向工會交代了補償方案，包括不會對沖強積金，另外會有多一個月薪金的賠償額。而之前參加了無薪假計劃，扣了的款項會退還。她認為，方案有回應到工會訴求，惟並非如管理層形容般「非常豐厚」。

王表示，公司今日內會通知被裁職員，相信即日生效，「各階層都有」。對於會否發起工業行動，她指要視乎員工意願，但坦言員工間目前士氣低落、氣氛傷感。她透露，下午會繼續與管理層會面，討論新合討的問題。

國泰空中服務員工會主席王思敏（左）認為，方案並非管理層形容般「非常豐厚」。（張浩維攝）

至於港龍航空空勤人員協會方面，則暫未有回覆。《香港01》接獲港龍內部電郵，公司向員工表示，會按勞工處法例，去計算基本遣散費，被裁員工亦需在14日內，退還公司物品。

港龍空姐：公司做法欠人情味



在港龍任職空中服務員6年的Ruby（化名）指，昨日已傳出相關消息，今早收到公司電郵通知證實，當下感到相當不捨、可惜，但認為公司只透過電郵通知，做法倉促，欠缺人情味，「港龍本身係一間好有人情味嘅公司，同事間感情都好好」。她又透露，尚未收到「大信封」，公司僅稱將陸續向員工發出電郵。

她期望，公司在賠償方面，可提供優厚方案，「賠得足啲」，對於有人提議集團吸納被裁員工，她相信機會不大，「嗰邊都講緊凍結職位」。即將加入失業大軍，談及未來路向，她坦言亦感迷惘，不少同事在航空業已工作多年，「始終一轉就係轉行」。