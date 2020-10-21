國泰裁員｜疫情下國泰大削航線　互動圖看清國泰港龍航線變化

【國泰航空／國泰港龍航空／裁員】國泰宣布本港歷來最大規模重組計劃，宣布國泰港龍即時停運，並削減8,500個職位，包括裁減約5,300名駐港員工。 《香港01》整合國泰與國泰港龍的客運航線，國泰疫情前於全球有96條航線，而港龍的航線為國泰約一半，有46條，全為亞洲國家／地區，惟受疫情影響下，國泰航線大幅縮減約七成。

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國泰於疫情前原有96條客運航線遍佈亞洲、歐洲及北美洲等，惟多國因疫情實施「封關」措施，航空及旅遊業陷入寒冬，國泰被迫縮減航線，目前只有27條航線，大幅縮減約七成，歐洲航線只餘飛往荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福及英國倫敦。

點撥互動圖表，看國泰港龍結束前航線▼▼▼

國泰港龍停運前有46條亞洲國家／地區航線，當中主要為飛往東亞，包括北京、台北、福崗等30條東亞航線，其餘為東南亞及印度航線。

點擊互動圖表，看國泰及國泰港龍機隊型號分布▼▼▼

港龍停運，國泰如何處理港龍現有飛機為一大問題，截至今年6月30日，國泰擁有86架飛機，計算租賃飛機在內，國泰飛機的平均機齡為8.9年。而港龍則擁有28架飛機，平均機齡為15.8年，比國泰機老6.9年。

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