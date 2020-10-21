張健華非禮視障女　張指其定罪率只逾千分之一　上訴庭即駁回上訴

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華於30多年前，五度非禮就讀同一視障學校的女童，被判囚33個月，他不服定罪上訴，上訴庭早前拒受理其上訴，他今（21日）再作申請。張健華堅稱女事主認錯人，認為案中有多個「巧合」，其定罪的機會率只有1024分之1，原審法官卻裁定屬毫無合理疑點，不過上訴庭認為定罪穩妥，即日駁回申請。

5非禮罪成囚33月

上訴人張健華被裁定於1982至1986年間，在校內的圖書館、康樂室和烏溪沙夏令營宿舍等地方，非禮事主X。而事主當時介乎7 至12 歲，他最終被裁定5項非禮罪成，被判囚33個月。他早前已曾向上訴庭申請上訴許可，但被駁回，而他今日更新其上訴理據，再申請上訴許可。

張指案中多項巧合

張健華今日沒有律師代表，自行陳辭，他在上訴文件中表示，案中有多項「巧合」，包括事主多次被性侵時也沒人目擊，事主被侵犯後明知游水會有身體接觸，仍叫「健華哥哥」教游水，種種「巧合」加起來，其定罪的機會率只有1024分之1，但原審法官卻裁定已達毫無合理疑點的標準。

認為事主認錯人

張又指，事主作供時也未能記起何時認識「健華哥哥」、其身高、輪廓、聲音特點，也取消了用聲音認人的程序，認為定罪不公。他稱，社工當時接投訴後，其實是就學校泳池發生的性侵事件調查，非就烏溪沙夏令營事件，而他從未在校內教游水，認為事主認錯人。

上訴庭為定罪穩妥

上訴庭法官彭偉昌直言，本案爭議為有否認錯人，並非證人提供的每一個細節要互相脗合才可以信納其供詞。彭官直言張是校內「明星」，事主又稱犯人用游泳獎牌誘她獨處，侵犯時更曾「面貼面」。上訴庭最終認為定罪穩妥，即日駁回其上訴許可申請。

案件編號：CACC184/2019