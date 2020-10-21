新冠肺炎｜Neo Derm證實有員工確診　稱已安排員工在家工作

新冠肺炎疫情未止，本港昨天公布的確診者當中，一名32歲女子屬源頭不明個案，疑於醫學美容公司「Neo Derm」工作。 Neo Derm今天（21日）回覆查詢稱，有一名寫字樓後勤文職同事感到不適，10月18日接受了測試，最終成為確診者。該集團已安排員工在家工作，也自費安排部分職員前往私家診所進行測試。

紐頓集團：已檢測員工均呈陰性

紐頓集團有限公司，亦即Neo Derm回覆查詢時稱，得悉日前有一名寫字樓後勤文職同事感到不適，最後上班日為上五周（16日），患者於本周日（18日）主動向私家診所求診，同日亦再自行前往油麻地檢測中心進行測試。

Neo Derm表示，集團自行安排高規格的消毒及清洗，並通知數名與患者有接觸的人士進行隔離；也有自費安排相關同事及感到擔心的職員前往私家診所進行測試，亦主動要求政府提供多一次全體員工測試安排作保障，並已安排員工在家工作。

該集團員工今天收集了測試樣本，「除確診者外，本集團至今所有進行測試的員工，現收到的報告均呈陰性。」

醫學會撐診症醫生轉介患者到院急症求醫

另外，確診的女子曾到筲箕灣愛蝶灣商場向私家醫生鍾緯略求醫，衞生防護中心在記者會稱鍾醫生未有為病人安排檢測，惟鍾醫生就指自己是為了病人能及早做檢測，而寫轉介信給她到公立醫院急症室或門診求醫。

香港醫學會今天表示，經該會查證後，得知該位醫生已經向病人作出臨床診斷，並作轉介及檢測建議。醫學會認為，考慮到衞生署樣本收集服務的局限性，該位醫生的做法是評估了各種客觀因素後的合適安排，並無不妥，絕不應該受到公開批評。

醫學會稱，「抗疫期間，大家要同心協力，相信各位醫生都會緊守崗位，希望衞生署亦尊重前線醫生的臨床診斷和決定。」該會指，疫情高峰時，衞生署化驗服務飽和，完全不能應付需求。家庭醫生安排的檢測，曾經要10天才有報告。「當時前線醫生並無指責衞生署，並以臨床經驗和診斷，控制不必要檢測數量。」

醫學會認為，私家醫生樣本陽性比率最高，正是因為家庭醫生發揮了臨床診斷的功效。醫學會呼籲各界和衷合作，「有不理想的情況，是應該指正。但這次事件，必須澄清。」