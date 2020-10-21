新冠肺炎｜增8宗確診僅1宗本地　院舍國寶之家增一院友中招

衞生防護中心公布，本港今日（21日）新增8宗新型肺炎確診個案，連續第二日錄單位數增幅，沒有源頭未明個案。其中1宗是與本地個案有流行病學關連的個案，66歲男患者是爆疫院舍葵涌國寶之家的院友。 其餘7宗均是輸入個案，包括兩名分別來自埃塞俄比亞及美國的機組人員，以及來自菲律賓的外傭。

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新增的8宗新型肺炎確診個案當中，第5267號個案、66歲男患者與之前本地個案有關連，患者10月19日出現病徵，衞生防護中心稱該患者是葵涌院舍國寶之家院友。

其餘7宗均屬輸入個案，其中兩人是機組人員，分別是第5263號個案患者，10月19日乘ET608從埃塞俄比亞抵港，曾入住赤鱲角富豪機場酒店；以及第5268號患者，10月17日乘貨機UPS64/17由美國抵港。另有三人（編號5264至5266）於10月19日乘坐LH796航班，從比利時抵港，未知三人是否同行人士。

而第5269號個案、33歲女患者是一名外傭，於10月10日乘坐PR300航班從菲律賓抵港，入住銅鑼灣迷你酒店檢疫。第5270號患者則於10月10日乘坐SG9702從印度來港，入住半山區宏基國際賓館。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼