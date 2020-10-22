國泰裁員｜首本地工會爭空姐「褲權」　港龍空姐著褲執勤終未實現

國泰航空昨日（21日）公布重組方案，全球裁減8,500個職位，包括裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運，港龍航空空勤人員協會昨晚亦宣布即將解散。工會成立31載，一直致力為會爭取福利、維護權益，2018年更成功為港龍空姐爭取「著褲權」，屬首次有本港航空公司工會，提出容許女性空勤人員，穿褲上機工作的建議，並獲資方承諾在下一次換制服時，即3至5年內加入長褲的選擇。 空姐「褲權」原計劃最快明年有機會實現，不過隨國泰「屠龍」煙消雲散。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻表示，即使工會將解散，但港龍員工之間情誼永在，「呢個就係我哋成日講嘅港龍精神。」

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工會早於1989年成立

回顧過去，工會早於1989年成立，今年原踏入第31年，卻無奈要畫上終止符。港龍工會昨日在facebook宣布，對公司決定表示不認同及遺憾外，更宣布面對港龍解散的命運，協會「沒有會員便沒有工會」，亦會一同解散，惟強調會緊守崗位至最後一刻。

曾成功爭取「褲權」

無論在薪酬待遇談判，還是爭取其他會員福利，工會身影亦從不缺席。港龍工會於2018年曾為港龍空姐爭取「著褲權」，時任副主席麥寶玲曾表示，當時屬首次有香港航空公司工會，提出穿褲建議，期望讓員工有選擇權。工會在同年更「成功爭取」，與管方達成協議，港龍更承諾會在未來預計更換制服時間，為空姐提供長褲的選項。然而，隨港龍停運，新制服亦無緣面世。

施安娜可惜港龍營運的日子短暫，恍如一個朝代沒落，已成歷史。（梁鵬威攝）

當時任港龍空勤人員協會主席施安娜回望一事，只覺得欷歔萬分，「都已經唔重要，連份工都無埋」。施自2014年擔任工會理事，至2019年因被辭退離任，其後亦轉為總幹事，曾分別與國泰、港龍管理層交手，直言分別很大，「港龍管理層係好有人情味，國泰管理層唔同，好口密、比較單方面，亦無咩討論空間。」她又說，港龍工會與會員的聯繫很強，「有咩議題，就即場係機場擺攤位，收集會員意見，員工會知道工會永遠喺我哋身邊。」

港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻（右）相信，港龍員工之間情誼永在。（資料圖片／張浩維攝）

隨港龍停運，港龍航空空勤人員協會亦將解散。協會副主席梁佩韻表示，稍後會正式處理工會解散事宜，「現時都係盡量幫助有需要嘅會員先」。梁入職港龍逾二十年，1991年便成為工會會員，她指，工會亦是從跌跌撞撞中走過來，「始終當時唔係好多大工會」。談及國泰要求港龍停運的做法，工會昨日表明不滿、遺憾；今日重提一事，梁仍然相當無奈、憤慨，認為國泰斷送工會對公司的信任。事到如今，港龍停運、工會將面臨解散，但她相信，港龍員工之間情誼永在，「呢個就係我哋成日講嘅港龍精神。」