國泰裁員｜港龍空姐心情沉重　仍消化停運噩耗：好似死咗男朋友咁

國泰航空昨日（21日）公布重組方案，全球裁減8,500個職位，包括裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。有國泰港龍航空空中服務員接受商台節目訪問時形容，現時心情仍很沉重，「一覺瞓醒，成間公司無咗。」另有空中服務員形容消息突然，仍在消化當中，「好似死咗個男朋友咁。」 有懷孕的港龍員工預計生活會十分困難，很難接受公司突然停運，她說：「以前有事嗰時就同公司共度時艱，依家就選擇咁離棄員工。」

國泰航空10月21日公布重組方案，裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。（張浩維攝）

國泰港龍空姐Kat在公司工作逾10年，她今早（22日）接受商台節目訪問時直言最不捨得同事，現時心情仍很沉重，「一覺瞓醒，成間公司無咗。」她認為現時很難找到航空業工作，可能會應徵其他類型的工作。

接受同一節目訪問的Sammi在國泰港龍工作3年，形容「公司最美的風景係人」。她接受訪問時一度哽咽，形容消息突然，仍在消化當中，「好似死咗個男朋友咁。」她目前計劃會先轉行，待日後航空業復甦後，會再考慮重新應徵。

現時已懷孕的Joey在港龍工作逾10年，她表示目前仍未收到公司的解僱通知，未知是立即解僱，還是分娩後才被解僱。她形容，過往大半年未能工作，預計生活會十分困難，很難接受公司突然停運，令逾2,000名員工即時失業，「好無良心嘅公司先會做得出……以前有事嗰時就同公司共度時艱，依家就選擇咁離棄員工。」

國泰航空計劃裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。（張浩維攝）

國泰空中服務員工會主席王思敏在同一節目中表示，現時的心情頗差，對於國泰港龍航空結束營運，相信作為香港人都會好傷感、好難受。她指，根據以往慣例，公司有重大事情會事先通知，但今次裁員都是昨日早上才知悉。

國泰航空主席賀以禮昨日表示，公司已提出「慷慨的遣散方案」，包括承諾強積金不對沖。對此說法，王思敏回應指：「說不上是慷慨，失去理想職業不是慷慨的事情。」她續指，即使成功過渡，員工見到新合約亦不太好受，有同事的最高減薪達36%，亦沒有列明新合約的有效年期。

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對於政府早前注資逾200億元億到國泰航空，王思敏認為，國泰應「節衣縮食」，而非裁員甚至停止營運國泰港龍航空。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻在港台節目上批評，國泰為「自保」停運港龍，而於事前未有與員工討論替代方案。