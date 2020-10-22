國泰裁員｜港龍工會代表斥國泰為自保　未曾與員工討論替代方案

國泰航空昨日（21日）正式公布重組方案，包括裁減5300名駐香港員工，國泰港龍航空則停止營運。港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻今日（22日）在港台節目《千禧年代》上說，工會對國泰決定感遺憾，批評國泰為「自保」停運港龍，而於事前未有與員工討論替代方案。

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港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻在節目上說，國泰「一刀切」停運港龍的決定突然，指員工難接受，「講byebye機會都無，突然無咗間屋企。」她又批評國泰早前曾指裁員為最後一步，認為國泰違背對員工的承諾。

她認為捨棄港龍品牌將為國泰損失，而工會事前清楚反映願意與公司共同渡過困難時間，包括以減薪及減少員工福利，以換取「一個不能少」。不過公司一直指知道他們的意願，卻未有與員工討論或作諮詢，亦未有於事前給予員工任何資料，批評國泰無盡力保護港龍的員工，形容他們「拆東補西」為「自保」。她又指，政府於裁員一事上有責任，因他們早前注資集團，但員工卻無得到幫助，認為有違社會期望。至於國泰的補償方案，梁佩韻認同「比勞工法例好」 ，不過由於每個人入職時間不同，補償會有差異。

港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻（右）（資料圖片／張浩維攝）

國泰空中服務員工會主席王思敏在商台節目中表示，現時的心情頗差，對於國泰港龍航空結束營運，相信作為香港人都會好傷感、好難受。她指，根據以往慣例，公司有重大事情會事先通知，但今次裁員都是昨日早上才知悉。

國泰航空主席賀以禮昨日表示，公司已提出「慷慨的遣散方案」，包括承諾強積金不對沖。對此說法，王思敏回應指：「說不上是慷慨，失去理想職業不是慷慨的事情。」她續指，即使成功過渡，員工見到新合約亦不太好受，有同事的最高減薪達36%，亦沒有列明新合約的有效年期。對於政府早前注資逾200億元億到國泰航空，王思敏認為，國泰應「節衣縮食」，而非裁員甚至停止營運國泰港龍航空。