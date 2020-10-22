環時職員遇襲案｜付國豪稱被嘲假記者　黑衣女相助卻稱：不歡迎你

《環球時報》職員付國豪去年8月在機場反修例活動受襲案續審。付今（22日）繼續出庭作供，指有示威者要他出示記者證，他認為要求不合理，及後示威者翻看其個人物品，嘲諷他是「大陸記者」，指他為假記者。付曾向旁人求救，有人向他說「香港唔歡迎你」，而現場大部份記者都在拍攝，只有一兩人幫忙阻擋，一名蒙面黑衣女子亦有助他，惟該女子之後表明，幫他只因他是一個人，但又說：「香港唔歡迎你。」

見場面混亂舉手機拍攝

早前供稱在內地《環球網》任編輯記者的付國豪稱，當晚見離境大堂情況混亂，遂舉iPhone手機拍攝整個環境，之後有人問他是否記者，付自稱是旅客。付指，有人要求他出示記者證，他認為對方非機場職員，認為要求不合理，有權拒絕。

付國豪稱被襲時有很多記者拍照，但只有數人相助，包括一名外籍女記者。(林樂兒攝)

袋內有撐警上衣擔心會受辱

付憶述之後有示威者拉他、擋他，並欲搶其背包，他為免受傷及受「污辱」，遂抱住背包。付解釋，怕受辱是因為背包裝著「立場與他們（示威者）不同的東西」，即印著「我愛香港警察」的上衣及內地身份證，鑑於示威者情緒激動，他有預感「可能會發生可怕的事情」。及後，示威者翻出其個人物品，嘲諷他是「大陸記者」、呼他是假記者，付反覆強調支持香港警察。

黑衣女相助卻稱香港不歡迎你

他又指，被包圍期間曾向旁人求救，大部份記者都在拍攝，只有一兩個記者幫忙阻擋襲擊，其中一人為外國女記者。該女記者嘗試用身驅隔開示威者，並出言勸阻，但未能成功阻止。付續說，獲營救期間曾向一名穿黑衣的蒙面女子道謝，對方則謂：「因為你係一個人，所以我哋先救你，但香港唔歡迎你。」

付國豪在機場集會遇襲經過(詳看下圖)

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被綁在車大叫我愛香港

付指示威者高舉其「我愛香港警察」上衣，有人按住他、對他揮拳，另有一名手持美國國旗的男子追打他。付雙手被綁上行李車，被迫坐在行李車上。他又稱在整個過程中數次表示「我愛香港」。

4名被告依次為賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。首3名被告同被控一項暴動罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，黃逸豪則被控非法集結罪。黃與畢慧芬另各自被控一項非法禁錮罪。

審訊再續。

案件編號：DCCC812/2019