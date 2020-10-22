57歲教師涉非禮女生　16歲事主稱被摸兼被讚可愛　聽後覺毛骨悚然

屯門兒童院五旬男老師，被指在上體育課期間，藉詞替16歲女學生按摩背部，乘機伸手進女學生上衣摸背及至胸圍帶，又疑在女學生做體操動作時，扶著她的臀部，又無故在女生用單車機時讚女生「好可愛」，女學生稱覺毛骨悚然，最終告知社署心理學家揭發事件。男老師卻否認指控，案件今（22日）在西九龍法院開審。

被告關志剛（57歲，教師）被控3項非禮罪，指他於2019年1月至3月期間，在屯門兒童院3次非禮女子X，X案發時16歲。

被告關志剛在西九龍法院否認3項非禮罪。(資料圖片)

兒童院內院友也不能有身體接觸

控方播放事主X與警方錄取的會面紀錄。X稱她當時要住在兒童院一年，被告為她的體育老師，大家會稱被告為「關sir」或「關副校」。

她稱一開始以為被告觸碰她的動作只為以示友好，但後來觸碰變得更加親密。X指，院內的規矩十分嚴格，她與院友間不可作身體接觸，更何況是老師對學生，所以她認為被告的行為不恰當。

幫忙按摩卻伸手入衣內

X憶述，大約在去年1月至2月間，有一次她在上體育課時拉筋，期間被告幫她按摩，起初被告用黑色球進行按摩，後來改用手掌，及後更伸手入其上衣，幫她按摩背部，被告一路往上按，並碰到她的胸圍帶。

被摸背不知如何反應

X解釋她以前玩曲棍球，以致背部不時會疼痛，被告曾建議她用黑色球舒緩。X稱，她被被告摸背時，腦內一片空白，不知如何反應。

X又指，被告曾趁她踩單車機時，望著她並讚她「很可愛」，她即感到震驚及毛骨悚然，又指被告不時也會對她「摸身摸勢」。

做體操被告扶臀部

X續指，在去年1月的體育堂中，當她做體操動作時，被告會扶她的臀部，她完成動作後，被告又輕拍她臀部，雖然同一課有其他女院友，惟被告未有這樣對她們，最多只會扶著她們的腳。X曾向朋友透露事件，友人直斥被告「變態」。

X又稱，被告再於當年3月的體育課上，藉詞幫她按摩背部，將手伸到她的腋下，並觸碰到她的胸部。X質疑有關動作不必要，若被告要固定她的背部，大可以扶著肩膊位置。

被告身份權威不敢激怒他

X認為，被告的身份較為權威，比一般老師地位更高，她不想激怒被告，因她要留在院舍1年，所以當被告摸她時，她難以說不。不過，她仍覺得被告行為不妥，最終將事件向社署心理學家透露。

案件編號：WKCC2883/2020