宣道教師遭釘牌　楊潤雄否認製寒蟬效應：小五生怎學術討論港獨？

教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於本年9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個被釘牌個案。教育局局長楊潤雄今日（6日）在記者會中表示，「港獨」議題在憲制上不成立，也不應成為一個開放式討論的問題，不認同製造「寒蟬效應」或「白色恐怖」，他反問：「你想小學五年級學生有一個咩學術討論（港獨）？」 教育局常任秘書長李美嫦則認為，是次個案嚴重違反教師專業操守，強調取消教師註冊的做法是「合理、合適及合乎比例」。

教育局常任秘書長李美嫦（左一）認為，取消教師註冊的做法是「合理、合適及合乎比例」。（盧翊銘攝）

林鄭月娥要求教育局開記者會向公眾解釋

楊潤雄下午在記者會中表示要「以正視聽」，強調本港大部分教師秉持專業，只有「極少數害群之馬」。被問及學術討論和「散播港獨」的界線如何釐訂，楊潤雄認為，是次個案不只是涉及一張工作紙，而是整個課程及涉事兩個課節的編排，當中有50分鐘課時談及「香港民族黨」，其後再有35分鐘談及「港獨」等議題。楊潤雄質疑為何教材要求學生作政治表態：「你想小學五年級學生有一個咩學術討論（港獨）？」他強調，有些問題在大學內討論絕對沒問題，但小學不應討論過深的議題，按年紀選用合適教材亦是教師專業的一部分。

楊潤雄稱，「港獨」議題在本港社會憲制上不成立，也不應是一個開放式討論的問題，校園內亦不應主動討論。若學生就「港獨」議題有疑惑詢問老師，楊潤雄認為老師可以解釋，協助對方了解，但過程中要依《基本法》內容。

被問及會否引用《國安法》追究涉事教師，楊潤雄說，這次事件是在《國安法》訂立前發生，由於法例規定是管轄實施後的案件，故沒打算轉介個案道執法機構，但提到未來會就同類事件與保安局等部門商討。

教育局常任秘書長李美嫦解釋，《教育條例》第47條列明，如果教職人員不是適合及適當人選，或該人員已不再稱職，教育局常任秘書長可取消其教師註冊，因此強調今次是「依法辦事」。她指出，已詳細調查此個案，在取消教師註冊前有通知該名教師，該名教師亦有尋求法律協助。

李美嫦：處分合理、合適及合乎比例

李美嫦認為，今次個案屬「嚴重宣揚港獨」，嚴重違反教師專業操守，因此她認為取消教師註冊的做法是「合理、合適及合乎比例」。她說，涉事教師曾解釋教材是討論言論自由，但認為即使要討論言論自由，亦要引用持平、適當例子；而今次事件的內容、深淺程度，她認為絕對不適合小學生。