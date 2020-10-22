日前指私醫無轉介有病徵患者　張竹君今致歉：當時未掌握全部資料

本港今天（22日）新增11宗新冠肺炎個案，其中10宗是來自尼泊爾和巴基斯坦的輸入個案，另外一宗是源頭不明的本地個案。 日前有另一名感染源頭不明的確診者曾向私家醫生求診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君當時表示，該醫生認為病人病徵不像新冠肺炎，建議她到檢測中心做測試。其後，醫生和醫學會澄清他有轉介病人，為此感到冤屈。 張竹君今天澄清說法，並對該名醫生感到抱歉，指自己當日未必掌握所有資料。

就指私家醫生建議病人自行檢測，張竹君表示，當時未必掌握所有資料。（羅君豪攝）

日前居於西灣河嘉亨灣的32歲女確診患者，曾到筲箕灣愛蝶灣商場私家醫生鍾偉略診所求診，張竹君於日前（20日）舉行的疫情記者會中，曾指該名醫生未有為病人做測試，而患者最終在油麻地臨時檢測中心接受測試後確診。

其後鍾偉略醫生和醫學會均澄清曾轉介病人，並對於被指拒絕向病人派樽檢測的說法，感到委屈。他們又認為，衞生防護中心溝通過於單向造成誤會。

張竹君今天表示，當時未必掌握所有資料，了解後得知醫生當時有懷疑是病人患者，的確曾寫信轉介病人到普通科門診和公立醫院求醫和接受檢測，對於當日的說法感到抱歉。她亦提到，自己已與鍾醫生通電話，解釋當日的說法。

她又說，衞生防護中心曾向鍾醫生致電查問兩、三次，亦有表明身份，但由於鍾醫生正在診症未能成功通話，而中心人員當時未有留下聯絡方法。張竹君表示，會考慮以後安排中心人員留下聯絡方法作恆常做法。