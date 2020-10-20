新冠肺炎｜確診OL曾往愛蝶灣私家診所求醫　診症醫生：有寫轉介信

本港疫情未歸零，今日（20日）新增5宗確診個案，唯一本地個案為感染源頭不明、居於西灣河嘉亨灣的32歲女子，她本周日（18日）曾往筲愛蝶灣商場私家診所求醫，事主最終於油麻地臨時檢測中心進行檢測後確診。 患者所到的診所今日照常應診。當日為她診症的醫生鍾緯略接受訪問時表示，病人當時有發燒症狀，基於為病人着想，冀病人及早得悉化驗結果，遂撰寫轉介信，建議她前往公立醫院急症室或門診求醫。對於有指他拒向病人派樣本樽，鍾則指是極大指控；他又表示，衞生防護中心溝通單向，難以接觸補充資料，最終引來誤會，直言「有少少委屈。」

鍾緯略醫生表示，病人當時有發燒症狀，基於為病人着想，冀病人及早得悉化驗結果，遂撰寫轉介信，建議她前往公立醫院求醫。 （麥凱茵攝）

鍾緯略本身是兒科專科醫生，他亦是中大醫學院榮譽臨床助理教授，診所內亦兼收皮膚科及普通科病人。

鍾醫生表示，該女子是新症病人，本周日於診所關門前到場求醫，當時有發燒等症狀，期間有脫下口罩檢查1至2秒，他則有身穿全套保護裝備。病人亦有詢問是否感染新冠肺炎，他當時則回答指需要進行檢測始會知悉。

他續稱，有向病人提及派樣本瓶方案，但兩人衡量時間及價錢後決定作罷。他遂發轉介信，建議病人前往公立醫院求醫，「都係為病人着想，擔心診所派樽會拖慢化驗進度，所以先叫佢去公立醫院。」

鍾緯略表示，衞生防護中心溝通單向，難以接觸補充資料，最終引來誤會，直言「有少少委屈。」（麥凱茵攝）

病人由丈夫周日載往油麻地臨時檢測中心

不過病人最終未有前往公院，反於同日趁油麻地臨時檢測中心最後一日運作，前往進行檢測。他今早亦曾致電病人詢問情況，得悉其夫事後上網搜尋資料時，發現檢測中心仍然運作，遂駕車送她到場接受檢測。

他又提到，衞生防護中心昨天曾致電查問，但當時他仍在睇症，外面有眾多病人守侯，通話匆匆，他亦以為病人有交代詳情，遂未有提及轉介信一事，中心人員亦拒留下聯絡方法，他今早欲補充時更求助無門，「搵唔到電話打去，打去1823都話幫唔到我。」

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鍾認為，衞生防護中心溝通過於單向，對於造成誤會，亦有指他拒向病人派樽檢測，他直言「有少少委屈」，因自己以為病人着想本意出發，豈料遭到誤會。他表示，已按衞生防護中心建議進行清洗，暫未有接獲需要進行檢測或隔離。