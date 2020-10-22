城巴上的命案｜好友形容事主靚女　曾見她攬著似酒醉的被告哭泣

土木工程師涉城巴上殺女友再爆玻璃跳車案續審，控方今(22日)傳召死者李倩姮的好友作供，y形容李是「靚女」兼性格隨和，知李與被告拍拖約一年。案發前約兩星期，她接到李的電話，言談間擔心李的安全，遂立即往順天邨找李，到步見李攬著看似飲醉的被告，當時李在哭泣，後來被告由救護車送院。辯方指當時李曾對被告說：「唔會離開你。」證人卻稱沒有聽到。

被告吳欣鍵，25歲。被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲，下稱李）。

好友指李性格隨和兼靚女

李的友人石尉琳供稱，她與李是中學同學，兩人2015年中學畢業後仍有聯絡。李於2016年在理工大學讀副學士，2017年時升讀理大的護理學系。石形容李是一名「靚女」，性格較隨和，在朋友爭拗時會充當「和事佬」，李亦對將來亦有計劃。

死者李倩姮的好友石尉琳(圖)形容，李是靚女，為人隨和，亦會當朋友間的「和事老」，且對未來有計劃。(朱棨新攝)

午夜接李電話並擔心其安危

石稱她知道李於2016年時和被告拍拖，在社交媒體見過二人的照片，但從未和被告見面。2017年9月4日半夜，石收到李的電話，期間因擔心李的安全，遂前往觀塘順天邨。石抵後，看到李正安慰被告，並一邊哭泣，一邊攬著對方，被告似飲醉。之後有救護車扺達，並把被告送往醫院。該次亦是石最後一次見到李。辯方指，李在順天邨時曾向被告說：「唔會離開你。」惟石稱沒有聽到。

乘客稱案發時感覺震撼

控方亦傳召巴士乘客黃柏竣作稱，黃本身亦是一名城巴司機，他稱案發日下午4時左右登上巴士，坐在上層。被告和李坐在他前兩排位置，當時二人低聲說話，黃聽不到兩人的對話內容，期間被告突然取出刀並捅向李，李發出慘叫聲。黃感當時發生的事震撼，自然地站起來，行往後排。

乘客黃柏竣憶述事件發生經過(請看下圖)

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被告曾用刀捅自己腹部

他指被告之後用刀捅自己的腹部，又以刀指向黃和另一乘客，著他們不要行近。被告曾用膊頭撞車窗一、兩下，之後改用救生錘打爛玻璃窗，然後從上層一躍而下。

案件編號：HCCC329/2020