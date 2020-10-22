確診大廈食肆｜居映灣園38歲女患者　曾光顧八月花、譚仔三哥

本港疫情未止，衞生署衞生防護中心今日（22日）公布新增11宗確診個案，其中一宗感染源頭未明，涉及一名居東涌映灣園聽濤軒15座的38歲無業女子。 政府夜晚更新的患者潛伏期行蹤表，該患者曾到多間食肆用餐，包括東薈城「八月花」、海趣坊「意樂餐廳」、青海圍「東哥點心火鍋第六分店」、逸東商場一期 「譚仔三哥米線」。此外，她會到屯門新墟街市買菜，亦曾在附近做腳部按摩等。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

38歲女子9月中曾到意大利及瑞士，至10月9日起出現低燒。（資料圖片）

第5281個案女患者與家人同住映灣園聽濤軒15座，9月5至16日曾到過意大利、瑞士，9月29日完成家居檢疫，當時兩次新冠病毒檢測均呈陰性。

該患者在10月9日發燒，自行買成藥服用，其後自覺病情好轉，至19日失去味覺，翌日到屯門恆福花園，向一名姓司徒的私家醫生求診。

她潛伏期間曾到訪多個餐館，10月11日光顧東涌東薈城「八月花」，10月17日光顧屯門海趣坊「意樂餐廳」，10月20日光顧屯門青海圍 8 號 A1 & A2「東哥點心火鍋第六分店」，10月21日光顧東涌逸東商場一期「譚仔三哥米線」。

除了常外出用膳，患者每日會從住所樓下跑步至東涌碼頭，跑步期間有時沒戴口罩；每周有2至3天會到屯門新墟街市買菜，10月20日在屯門新墟街市附近曾做腳部按摩。