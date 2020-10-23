iPhone 12｜IFC未見人龍　中環炒價僅高1200元　買家多留機自用

iPhone 12及iPhone 12 Pro今日（23日）正式開售，記者早上9時到中環IFC Apple Store視察，現場未見排隊取機人龍，門口亦只有4至5個收購商徘徊。有不願透露姓名的收購商表示，放機人士不多，每款iPhone 12 Pro收購價相差不大，會以比原價高1200元收購。 而大部份受訪取機市民指，手機會作自用，不會考慮出手，並對iPhone 12的新功能表示期待。亦有內地留學生表示，手機會作自用，但如價格合適，會「看心情」出售，不會特意賣出。

iPhone 12及iPhone 12 Pro今日（23日）正式開售，記者早上9時到中環IFC Apple Store視察，現場未見排隊取機人龍，門口亦只有4至5個收購商徘徊。

有不願透露姓名的收購商表示，在1小時內成功收購約10餘部iPhone，iPhone 12以比原價高700至800元收購，iPhone 12 Pro則以比原價高1200元收購，而最多人出手的型號則為256G藍色iPhone 12 Pro。但亦有外籍收購商表示行情慘淡，早上僅成功收購1部手機，溢價500元。

記者早上9時到中環IFC Apple Store視察，現場未見排隊取機人龍。（黃穎津攝）

取機市民稱多作自用 對新顏色表示：欣賞不來

馮小姐及盧先生今早前來取機，他們選購的型號是藍色iPhone 12 Pro，馮小姐認為新顏色「幾靚」，故而選擇這款手機。同行的盧先生則表示，iPhone 12 Pro的夜攝、鏡頭亦比前代iPhone 11 Pro Max有不少提升，加上有無線充電功能，相當值得期待。被問及若價格合適會否考慮出售，盧先生指自己「唔鍾意做呢啲嘢」，認為「買得嚟緊係自己用啦」。

內地留學生肖先生則購入石墨色iPhone 12 Pro，他表示購機只作自用，對炒機興趣不大。而他日前也有關注Apple的新品發布會，對新機的5G數據模式及攝像頭較為期待。肖先生又指自己也有留意到iPhone所推出的新顏色，認為iPhone 12 Pro的藍色不錯，但對普通款的顏色則表示「不是很欣賞得來」。

香港iPhone價比內地低1000元 留學生：價格合適不排除出手

而肖先生的同學Frendo則稱，買機原是作自用，但如價格合適，也不排除會出手。Frendo所購買的型號是128G藍色iPhone 12 Pro，但他尚未見到實物，加上又擔心收購商有使用假鈔，甚至洗錢等犯罪行為，故暫時未決定是否出售，稍後再「看心情」決定。他又指在香港購買iPhone的價錢遠比內地優惠，差價有1000元，因此也更樂意在港購買。