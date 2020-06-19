政府派錢一萬｜學者估市民僅消費一兩成　網購新iPhone無助經濟

政府現金發放計劃將於周日（21日）正式接受申請，飲食業界將會在7月8日公布過千食肆優惠計劃參與商戶名單，希望吸引「萬元客」，其他業界亦希望能刺激市民消費。 有經濟學者估計，市民會將一至兩成用作消費，尤其適逢父親節，又將近暑假，有一定正面作用，飲食業受惠可能較大；不過假如市民傾向於外國網站購物，則對港經濟效益細，只獲送貨上的增長。

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市民用作紓困 經濟效益較小

政府早前表示，計劃涉及700萬名合資格的市民，及800億元公帑，期望刺激消費，按興經濟；並紓緩市民部分經濟壓力。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基表示，如全數用作消費，確有大作用，但現實並不會，估計市民只會花費一至兩成。他續稱，用作紓困或於市場上消費，亦有不同效果，例如市民本身欠交租金，需依賴一萬元繳租，該筆租金支出對實際經濟效益較小，因對業主而言，租金是持常收入，不會再額外消費。

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網購難刺激本地經濟

袁偉基又稱，市民會攤分一萬元使用，估計經濟效果會持續一段時間；而且面對暑假及父親節，相信市民有更大消費意欲。不過近期流行網購，尤其疫情下市民減少外出，他表示假如市民於外國網站訂購，就對本地經濟沒有太大幫助，只有送貨上的增長。

袁偉基表示，在經濟不景氣下，市民較少更換電話等耐用品；反而按照傳統，港人有額外收入後，更傾向進餐，估計飲食業於計劃下受惠較大。他又稱，如市民將款項用於投資股票市場，則對整體經濟無太大幫助。

亞洲人愛儲蓄 刺激力不及消費券

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦認為，市民大約會花費一至兩成，不過與消費券相比，對經濟幫助較細。他舉例稱，市民可能本身已意欲購買新電話，當收到一萬元後，市民只是以該款項購買電話，事實上對經濟無額外幫助，因無論政府是否派錢，市民仍會買新電話。他表示，最終效益需視乎市民願意額外花多少金錢於市場。

莊太量又稱，一般而言，亞洲人較有儲蓄概念，每賺1元只會花0.6元，然後賺取者又未必會將全數所獲再投放市場，其「乘數效應」（Multiplier Effect）較細，相信對整體GDP未必有非常大的效益。