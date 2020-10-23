iPhone 12 Pro缺貨　旺角先達意外現炒機潮　512GB炒價至1.28萬元

iPhone 12及 iPhone 12 Pro今日（23日）正式開售，引發炒機熱潮。記者今日中午到炒機天堂旺角先達廣場視察，廣場外設有數個收機攤位，廣場內亦有人排隊放機。據了解，iPhone 12 Pro 512GB收購價最高可達12,800元，比原價（10,999元）高出1,801元。有資深iPhone炒家表示，今年市況出人意外，讓他們大為驚喜。但亦有手機店主表示，現時高價只屬於「乾升」，主要原因是因為市面缺貨，當市面有充足貨源時價格便會回落，建議炒家「有錢賺就好走啦」。

iPhone 12及 iPhone 12 Pro今日（23日）正式開售，意外引發炒機熱潮。記者今日中午到有「炒機天堂」之稱的旺角先達廣場視察，先達對出的街上已設有數個收機攤位，場內亦有約10人排隊放機，場面相當熱鬧。

資深iPhone炒家淨賺數萬：喜出望外

10年資深iPhone炒家江先生及黃先生表示，今年炒機市況讓他們感到驚喜。他們今年入手10餘部iPhone 12 Pro，以每部高出原價1,800至1,900元賣出，盈利高達數萬元。黃先生指，他本以為因疫情關係，市況「百業蕭條」，「個個都諗住無得炒」，本來亦只預計每部能以溢價100至200元賣出，現時情況讓他喜出望外。江先生分析，高價原因可能在於iPhone 12 Pro貨源較少，手機店亦甚少有貨，故而將價格推高。此外，他亦指出iPhone新顏色藍色款市價會比其他顏色再高100元。

先達廣場外街道設有數個收機攤位，有市民前往問價。（黃穎津攝）

手機店主：高價原因在於缺貨 有錢賺就好走

先達廣場手機店店主劉先生表示，現時iPhone 12 Pro價格高企主要原因是缺貨，故高價屬於「乾升」，他解釋當市場缺貨，收購方便會提高價格收購，但一旦市場出現貨源，價格便會逐漸回落。劉先生稱今早約8點時，iPhone 12 Pro 512GB收購價最高可達12,800元，比原價（10,999元）高出1801元。

即使iPhone 12 Pro炒賣市場熾熱，但劉先生對交易市場表示不樂觀。他認為因疫情關係，市場缺乏內地客支持，加上現在內地與香港同期出售iPhone，即使市面暫時缺貨，客人等待些許時日便能以原價入手。而現時iPhone 12 Pro溢價近2,000元，而其功能與前代相比亦相差不大，故已勸退不少原來願意溢價數百元購買的客人，今天劉先生尚未見到有人購買iPhone12 Pro現貨，他笑稱：「加2000蚊賣比你，你要唔要吖？」有見及此，劉先生並不打算收購iPhone 12 Pro，並奉勸炒家：「有錢賺就好走啦！」