iPhone 12 Pro｜上海蘋果店外回收水位達1500元　太平洋藍受追捧

美國蘋果公司推出首款5G手機iPhone 12系列，首批iPhone 12及iPhone 12 Pro今天（23日）正式開賣。 作為現時最頂尖的智能手機之一，加上支援5G服務，沉寂多年的「果農」應運重生。

近百名預約成功的市民排隊取機，亦有五六十名沒有預約的市民，希望能夠碰一碰運氣。（視覺中國）

其中在上海的一間蘋果店，有近百名預約成功的市民排隊取機，同時亦有五六十名沒有預約的市民，希望能夠碰一碰運氣。與此同時，一眾「黃牛」亦有現身，至少有六七名「黃牛」即場回收新機，其中以iPhone 12 Pro「太平洋藍」最受歡迎，正價再加1500元（人民幣．下同）。有「黃牛」受訪指，iPhone 12 Pro「太平洋藍」即使加價1500元亦很好出貨，不少經銷商都願意收，但其他款色就「水位」不多。

iPhone 12 Pro「太平洋藍」最受歡迎，現場有黃牛願意正價加1500元收機。（澎湃新聞）

至於當天iPhone 12系列的存貨方面，有蘋果店職員就透露，iPhone 12數量充足，即使沒有預約亦有機會在現場買到，iPhone12 Pro就全部款式都沒有現貨，只能「明天請早」。

（綜合報道）