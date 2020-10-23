新冠肺炎｜5800醫護按員工陣線範本回覆醫管局　強調屬罷工非缺勤

新冠肺炎今年1月襲港，「醫管局員工陣線」於2月3至7日發起工業行動，包括兩階段的罷工，逾8500名醫護人員參與。 醫院管理局不承認是次行動為罷工，認為屬員工缺勤，本月發信要求員工交代缺勤原因，今天（23日）前必須回覆。 醫管局員工陣線今天下午到醫管局大樓遞交工會及會員的回覆信件，稱有5800名會員按工會的範本回覆醫管局，亦授權工會處理一切罷工相關事宜。 坊間有聲音質疑醫護罷工為表達政治訴求，並非爭取勞工權益，不符罷工定義。余慧明回應指，2月發起的罷工除了要求醫管局向政府施壓以求「封關」外，也要求醫管局提供足夠的保護衣、隔離病房，這些都屬僱傭權益。

醫管局員工陣線今天下午到醫管局大樓遞交工會及會員的回覆信件，稱有5800名會員按工會的範本回覆醫管局。（高仲明攝）

醫管局員工陣線主席余慧明表示，工會在諮詢法律意見後，向會員提供範本作一致的回覆，截至今天下午2時，工會收到5800名會員回覆，亦授權工會處理一切與罷工相關事宜。她強調，2月發起的罷工經特別會員大會通過，具正當性，絕非醫管局矮化的缺勤。

她續指，工會必定會與會員團結一致，要求醫管局停止打壓工會、清算會員，立刻與工會展開集體談判、平等對話。她指出，若醫管局展開下一步清算，工會不排除發起集體行動共同反抗。