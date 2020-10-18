醫管局員工陣線發回覆範本　指合法罷工不構成「無合理原因缺勤」

醫管局員工陣線今年2月初發動罷工要求政府「封關」抗疫，逾7,000名醫護參與。相隔8個月，醫管局向罷工員工發信，要求解釋缺勤原因。 醫管局員工陣線今晚（18日）向會員提供回覆醫管局範本，重申該罷工為已按香港法例第332章《職工會條例》第5條正式登記的職工會所發起的合法工業行動，受法律保障，並非醫管局所指稱「缺勤」；又指受法律保障的合法罷工並不構成「無合理原因缺勤」。

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《香港01》早前獲得醫管局人力資源部發出的電郵，部門列出員工缺勤日子，並要求員工逐日解釋沒有上班原因，或者作出澄清。醫管局在信中稱，有關解釋用作後續跟進，員工需在10月23日或之前回覆信件，如沒回覆則會一律當作同意即是缺勤。

醫管局員工陣線今晚提供回覆範本予會員作一致回覆，提到要列明是以工會會員身份參與罷工，在參與之前，已以電郵/電話/信件通知上司將會參與該次罷工，罷工期間每日均根據工會指示向工會簽到，有關紀錄已由工會向醫管局提供；同時在2月7日工會宣布工業行動完結後，隨即於下一個工作天重返工作崗位。

該回覆列明，不同意醫管局在電郵／信件就參與該罷工而指「缺勤」，因該罷工為已按香港法例第332章《職工會條例》第5條正式登記的職工會所發起的合法工業行動，受法律保障。

醫管局員工陣線今晚向會員提供回覆醫管局範本，重申受法律保障的合法罷工並不構成「無合理原因缺勤」。

工會同時引用多個條例回應。根據《基本法》第27條，香港居民享結社、組織和參加工會，以及罷工的權利和自由。而《經濟、社會與文化權利的國際公約》第8條以及國際勞工公約中的《結社自由與保護組織權利公約》和《組織權利及集體談判權利公約》均保障工人罷工權。根據《基本法》第39條，這些國際公約均適用於香港。

此外，根據香港法例第57章《僱傭條例》第9(2)條，醫管局無權以僱員參加罷工而即時解僱有關僱員。工會認為，受法律保障的合法罷工並不構成「無合理原因缺勤」。