新冠肺炎｜政府研機場試用快速測試　與現測試並行確保不「走漏」

食物及衞生局局長陳肇始今（23日）聯同衞生署、醫管局等官員及代表，於葵青地區康健中心接種季節性流感疫苗。 陳肇始在活動後表示，政府正研究強制檢測的法律框架，現時特定高危群組檢測已恆常化，其他群組檢測亦會陸續展開。 港府日前與新加坡達成首個旅遊氣泡協議，陳肇始稱，衞生署正研究在機場引入快速測試，如能符合標準，將與現有測試並行試用，確保快速測試整體有效度。

食物及衞生局局長陳肇始今（23日）聯同衞生署、醫管局等官員及代表，於葵青地區康健中心接種季節性流感疫苗。（盧翊銘攝）

食物及衞生局局長陳肇始今（23日）聯同衞生署、醫管局等官員及代表，於葵青地區康健中心接種季節性流感疫苗。

高危群檢測已恆常化 其他群組檢測會陸續展開

陳肇始在活動後表示，政府正研究強制檢測的法律框架，她留意到市民對日前政府開設的四個臨時檢測中心表示歡迎，認為未必需要強制檢測，但她強調在非常時期進行強制檢測，對疫情控制有一定好處。

她又續指，現時特定高危群組檢測已恆常化，當中包括老人院舍及的士司機等，部分群組已實行持續檢測，其他群組檢測亦會陸續展開。

陳肇始透露，衛生署正在研究機場快速測試，如合符標準會與現行的測試並行試用，確保快速測試整體有效度。（盧翊銘攝）

政府研於機場試用快速測試 陳肇始：要視乎是否符合標準

港府日前與新加坡達成首個旅遊氣泡協議，容許兩地居民只要病毒檢測為陰性，即可往返兩地。陳肇始表示，現時世界各地機場開始採用快速測試，如測試有效及達標，政府對採用快速測試表示歡迎，但要視乎測試是否符合標準，以及不會「走漏」。

陳肇始又透露，衛生署正研究於機場採用快速測試，如符合標準，會與現行測試並行試用，確保快速測試整體有效度。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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本地遊今起復辦 籲業界時刻留意身體狀況

另外，政府今日起放寬本地遊，每團人數最多30人，但旅行社須簽《本地遊防疫承諾書》，要求導遊及領隊接受新冠肺炎檢測，結果須為陰性。被問到導遊及領隊是否需定期做檢測，陳肇始指，旅遊業議會已承諾為導遊及領隊，在開團前進行一次檢測，期望業界時刻留意個人身體狀況，並保持個人及環境衛生。