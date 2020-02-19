【武漢肺炎】社協倡懲教署新囚友須戴口罩　隔離14日

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，社區組織協會表示，今日（19日）獲懲教署安排會面，向署方提出多項改善建議，並會跟進在囚人士被要求加班3小時生產口罩，以及獄中防疫設備問題。協會建議署方安排所有新進入院所的在囚及還柙人士，接受不少於14日的隔離醫學觀察。

社區組織協會關注懲教院所防疫措施不足。（資料圖片）

社協表示，收到囚友反映，懲教工業組為增加人手趕製口罩，強制囚友加班3小時，有人被調到其他工作場所(俗稱「期數」)，而較低「期數」的工作場，會影響工資。社協建議懲教署應尊重囚友選擇，鼓勵囚友加入生產，容許他們自費購買額外口罩。

倡出入院所都要量體溫

另外，社協提到一般囚犯不獲發口罩及額外消毒用品，懲教署人員亦不一定有配戴口罩，亦無隔離新進入院所囚犯，有機會將病毒從社區帶進院所，建議為所有人士進出院所時量度體溫。另檢視及改善囚室沖廁設施和排水系統。

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懲教署回覆表示，十分重視院所環境衞生，經常徹底清潔轄下設施，確保維持院所的高衞生水平。就防疫措施方面，署方已採取不同衞生措施並按照既定的醫療應變機制去處理和防止傳染病蔓延。

懲教署早前將羅湖懲教所口罩工場改為全日24小時運作，在囚人士均自願參與夜班工作。署方亦按既定機制，就在囚人士工作崗位所需的知識、技能、工作環境和作息要求等而釐定其工資。由於參與夜班的在囚人士作息時間與一般班次有別，其工資亦會相應提高。 如在囚人士發現不適應夜班工作，可隨時向管方提出，管方會作出適當安排。