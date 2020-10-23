傅華伶獲薦「坐正」港大法律學院院長　曾質疑推國安法中港雙輸

歷史悠久的港大法律學院過往經常身處政治風眼，院長一職一直未能物色合適人選。《香港01》獲悉，法律學院署理院長傅華伶，獲推薦為該院院長的唯一候選人，若下周二校委會通過任命，將會正式「坐正」。傅華伶曾接受傳媒訪問，認為實施《港區國安法》是對中國、香港「雙輸」，如果中央行使管轄權，更意味「兩制」已亡。《香港01》正向港大查詢。

《香港01》獲悉，法律學院署理院長傅華伶獲推薦為唯一候選人。（資料圖片）

傅華伶在港大任教超過20年的，2008年至2011年曾出任校內法律學系主任，現為法律學院署理院長。他出身內地，熟悉大陸刑法，專研究人權法。他於1983年代從西南政法大學取得學士學位，畢業後到加拿大進修碩士及博士。

《港區國安法》於七月實施，傅華伶曾於接受傳媒訪問時表示，《港區國安法》對中國、香港均是「雙輸」，若「中央管轄權」一旦啟動，便意味沒有「兩制」。他又認為，法律條文比想像中「辣」、太廣泛，應有人擔起責任，想辦法慢慢修正。

新加坡國立大學法律學院教授、現為港大法律學院教授何耀明於2014年7月，接替陳文敏出任法律學院院長一職。不過，何任職逾三年後，決定於去年6月任期屆滿後不續任。

港大於2018年初，已成立法律學院院長遴選委員會物色新任院長，當時據悉曾推薦澳洲學者Simon Bronitt，及內地學者、中大前法律學院副院長凌兵為候選人，但因委員會未能就最終人選達到共識，兩人均「落選」。