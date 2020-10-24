放寬本地遊｜旅議會：已登記過百個行程　下周公布導遊檢測計劃

新冠肺炎疫情反覆，政府日前宣布放寬防疫措施，周五（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團。 香港旅遊業議會主席黃進達今日（24日）在商台節目《政經星期六》上表示，現時有58間旅行社登記近百個行程，於重陽節長假期陸續出發。他稱，將於下周公布針對導遊領隊的檢測計劃，而於本周出發的旅行團，旅行社需要自行為導遊安排檢測，並需要保留資料，以供旅議會檢查。

【10月23日起限聚令措施】讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人。旅客在用餐以外需要全程戴口罩；交通工具的人數上限為座位的一半。（資料圖片／李澤彤攝）

香港旅遊業議會主席黃進達在節目上說，旅議會要求推出本地遊的旅行社簽署承諾書，並需要在網上登記旅行團行程，現時有約58間旅行社登記逾百個行程。他稱，承諾書上有22個項目，而旅行社亦會為團友檢查體溫，並保留旅客資料，以方便日後的追蹤工作。他指，旅議會已修訂承諾書，容許導遊不限於在旅遊巴上作講解，可透過無線耳機沿途解說，方便舉辦步行導賞團。

本周需自行安排檢測 要保留資料

黃進達指，資助導遊領隊檢測計劃將於下周公布，而於本周出發的旅行團會要求旅行社自行安排檢測，並需要保留資料供旅議會檢查。他又說，業界希望做到每日出團，但需要視乎受歡迎程度。

黃進達說，現時有約58間旅行社登記逾百個行程。（資料圖片）

若綠色旅遊反應好 政府或加碼補貼

旅遊界立法會議員姚思榮說，由於本港出入境幾乎停頓，業界只能靠政府支援。業界推出本地遊，業界研究將較單一性的行程串連，令行程變得更為綜合性，認為若行程具備特色，或有較好的導賞及飲食，相信市民「收貴小小都願意」。他指出，政府向旅行社發放綠色旅遊補貼，他引述政府指若反應好可考慮加碼。

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