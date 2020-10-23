放寬本地遊｜政府擬為導遊推免費檢測　袁振寧：最好每次出發前做

政府日前宣布放寬防疫措施，今日（23日）起讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團。縱橫遊常務董事袁振寧今日在商台節目《在啨朗的一天出發》上透露，旅議會昨日向旅遊業界進行簡報會，當中提及政府有意於下周向導遊提供免費檢測，但仍未有詳情，而據他了解隨團的旅遊巴司機則不包括在內。他指，最理想做法為安排導遊每次出發前均做檢測，但礙於時間及價格考量，需要再與政府商討。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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縱橫遊常務董事袁振寧在節目上說，旅議會昨日與業界進行簡報會，會上提到政府有意於下周為導遊提供免費檢測，讓導遊於出發前作病毒檢測。他說，暫時未有詳情，認為最理想是導遊每次帶團前均檢測一次，但礙於有時間及價格考量，加上若未有要求旅客檢測，需要研究有無必要要求導遊每次檢驗。他又指，據他了解，隨團的旅遊巴司機不包括在政府的免費檢測計劃內。

周六有首團出發 約10名團友

他指，自政府宣布放寬本地遊後，日均有過百宗客人查詢，平均有50至60人報名，雖難與過往生意額比較，但認為反應好，「起碼有工開，電話有得響。」他指，周六（24日）將有第一團本地遊出發，約有10多名團友，會安排團友上車前量度體溫、安排消毒車上用品，導遊並會在車上說明後才下車觀光。他指，辦本地團需要有15至20人參與才能回本，但現時有10人報名亦會成團，指為「蝕住出發。」