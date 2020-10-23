放寬本地遊│邱騰華：難以長期包底提供檢測　促業界勿鑽空子

新冠肺炎疫情下，市民無法離港外遊，政府放寬本地遊人數，每團上限30人。有旅遊界人士希望，每次出發前，都可安排導遊接受檢測。商務及經濟發展局局長邱騰華今日﹙23日﹚表示，政府難以為每項活動包底提供檢測，相關費用一般由旅客、旅行社自行支付，但在本地遊計劃之初，為增加市民信心，政府會資助旅議會作起動計劃的檢測。 邱騰華又促旅遊界切勿｢鑽空子｣，以舊的檢測結果頂替，否則只會令旅客失去信心。

商務及經濟發展局局長邱騰華出席香港美酒佳餚巡禮活動。（黃偉倫攝）

邱騰華表示，放寬本地團人數有兩個前設，包括旅行團要做好防疫措施，以及業界自發多走一步。他指旅遊業議會將透過約章形式，提醒導遊帶團時，避免與旅客有不必要接觸，注重個人衞生，包括戴上口罩等。

邱騰華續指，雖然接受檢測在醫學上並非必須，但可增加旅客信心。他表示，｢政府無可能為每一項市民活動、商界活動包底｣，檢測費用主要由旅遊社及遊客自行承擔，但港府之前亦曾為其他行業，如酒店業提供一次檢測，故會為起動本地遊計劃，由旅議會於下周，安排一次免費病毒檢測。

邱騰華表示，一次檢測的有效期只有數天，促旅遊業界不要｢鑽空子｣，企圖以舊的檢測結果頂替，否則只會令旅客失信心。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼