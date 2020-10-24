新冠肺炎｜帝苑停業14天後重開　住客寥寥可數　各餐廳多停業5天

早前有多名員工確診新冠肺炎的尖沙咀帝苑酒店停業14日後，今日（24日）重開酒店客房、健身室及髮廊等設施，而各餐廳則將於下周四（29日）重開。有在帝苑酒店商場髮廊工作的員工表示，對酒店重開後的防疫措施及衛生有信心。

早前有多名員工確診的新冠肺炎的尖沙咀帝苑酒店停業14日後，今日（24日）重開酒店客房、健身室及髮廊等設施，而各餐廳則將於下周四（29日）重開。（黃穎津攝）

早前尖沙咀帝苑酒店有多名員工確診新冠肺炎，被衛生防護中心要求停業14日後，今日重開酒店客房、健身室及髮廊等設施，而各餐廳則將於下周四（29日）重開。記者今日傍晚到場視察，發現酒店內人煙寥寥，甚少有人出入。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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員工自行檢疫後家居隔離14日 酒店裝修廁所加強防疫

在帝苑酒店商場髮廊工作的梁先生表示，對酒店衞生相當有信心，認為「基本上無問題」。他稱在酒店停業後，自己有參與政府所提供的病毒檢測，測試結果亦呈陰性，加上他已在家隔離14日，「今日先第一日開工」，認為自己已盡公民責任。

梁先生亦提及酒店內部亦有明顯加強防疫措施，如裝修酒店內的洗手間，更換洗手盆等，徹底進行消毒工作。他又強調，出現確診個案的員工更衣室與酒店商場屬於兩個區域，加上酒店今日重開，人流量不高，他所工作的髮廊全日客流量亦僅有10餘人。因此，當被問及會否擔心有染疫風險，梁先生稱：「無擔心過。」