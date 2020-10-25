重陽節│柴灣拜山人流少　有市民一家十餘人帶7000元燒豬祭祖

今日（25日）是重陽節正日，不少市民前往墳場祭祖。早上柴灣巴士站的人流不算特別多，加上巴士班次亦充足，實測五分鐘便可在柴灣站上巴士前往墳場；到達柴灣華人永遠墳場，人流亦較往年少，雖然限聚令仍實施，但有市民仍一家十餘人，帶同價值7000元燒豬祭祖；有市民反映今年人流較少，天氣亦較舒服，步行上山亦不太辛苦。

今日（25日）是重陽節正日，有市民跟從傳統習慣登高祭祖。（張浩維攝）

今日（25日）是重陽節正日，有市民跟從傳統習俗登高祭祖。記者早上到達柴灣視察，位於柴灣地鐵站，前往柴灣華人永遠墳場的388巴士因應今日需要，加密班次，平均大約五分鐘便有巴士開出，所以巴士站亦未見人龍，記者實測亦只需五分鐘便可上車。到達柴灣華人永遠墳場，人流均較往年以及清明少，山下亦不時有警員巡邏，以揚聲器提醒市民注意社交距離。

早上柴灣巴士站的人流不算特別多，加上巴士班次亦充足，記者實測五分鐘便可在柴灣站上巴士前往墳場。（張浩維攝）

帶同價值7000元燒豬祭祖：自小已有這個習慣

市民黃先生一家十餘人帶同一隻價值7000元的燒豬上山拜祭，燒豬由三名小朋友，合力用手推車推上山，他們表示「行上山好攰」，但因為今日重陽節拜山，「辛苦但都要做」；黃先生表示，每年春秋二祭都會登山祭祖，而燒豬則每次都會準備，自己小時候已經有這個習慣，而「推豬上山」這個任務現在則交給下一代，黃先生又指，錢並不是最重要，最重要的是心意和孝心，所以不太顧慮錢的問題。

因為今天天氣舒適，所以不少市民都覺得行上山不太辛苦。（張浩維攝）

往年重陽墳場人多「似旺角」 今年人較少



黎先生今日亦到柴灣華人永遠墳場祭祖，他指以往會較多人，更形容「好似旺角咁」，而今年重陽節則較為少人，加上今天的天氣較為舒適，所以步行上山都不太辛苦。至於限聚令，黎先生則表示自己一行只有三人所以不太關事，但都見到不少超過四人群組，惟未有人理會。而祭品方面，則花了56元，認為與往年並未有大分別。

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周生與周太亦於今日到達華人永遠墳場掃基，但由於宗教原因，所以未有準備祭品，只買了60多元的花。周太亦覺得今年較往年少人，等車都只用了很少時間，加上今日天氣好，所以行上墳位掃墓都不太辛苦，還很舒服。

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