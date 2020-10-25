重陽節│東涌巴士300人等車　360需等2小時　昂坪登高逼爆

今日﹙25日﹚為重陽節，不少市民出外郊遊登高，其中東涌更是人頭湧湧，昂坪360纜車站外熙熙攘攘，單是購票已需排隊75分鐘，職員指輪候上車亦或需45分鐘，即合共2小時。至於前往昂坪的23號線巴士，高峰時亦逾300人同時等候。 有等候巴士的市民表示，原有打算乘坐纜車，但未料到人流如鯽，遂轉等巴士，卻同樣大排龍，幸而班次較密。有剛到纜車站排隊的市民，得悉需排長龍時驚訝：｢淨係買飛都75分鐘！？｣不過由於小孩希望乘坐纜車，故只好排隊。

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昂坪360纜車買票要等75分鐘 上車再等逾半小時

東涌市中心人流如鯽，大批市民候車前往大澳、昂坪等地。昂坪360外，可見大批市民魚貫排隊，並有告示指，往票務處需排隊75分鐘。有職員表示，75分鐘只是購票，由於在疫情下，乘客不會與陌生人同時共坐車廂，故輪候上車時間亦需30至45分鐘，換言之，購售及輪候上車合共或需花2小時。

李先生原打算與家人乘纜車，惟太多人遂改乘巴士。（黃偉倫攝）

鍾小朋友與家人剛到纜車站等候購票。鍾母表示，過往每次到昂坪都乘搭巴士，今次在孩子要求下改乘纜車，不過她未有留意到輪候時間，當記者告知輪候時間，她驚訝道：｢淨係買飛都75分鐘！？｣

她坦言對人流感意外，不過亦稱：｢佢﹙小朋友﹚話要坐咁咪要等｣；而且乘纜車到昂然亦算是體驗重陽節登高。鍾小朋則表示，上次到昂坪已是7年前，期待可乘搭纜車，｢一種新奇體驗，可以睇風景｣。他又稱，知悉重陽節需登高，以｢紀念一啲人｣。

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市民料昂坪室外地方 室外地方低

除了纜車，亦有不少市民選乘巴士到昂坪，記者現場點算，估計高峰時逾300人候車。李先生一家人在候車隊伍的中間位置，他表示原有打算乘坐纜車，惟發現太多人，遂轉坐巴士，卻發現同樣多人，｢好意外纜車站又咁又多人，呢度又多人，咁咪巴士。｣。

對於會否擔心昂坪太多人，容易有病毒傳播，李先生表示，由於是室外地方，認為情況較安全，空氣亦較好，近日已甚少外出用餐，希望藉假日與孩子出外遊歷。

李小朋友首次往昂坪，他表示期待遊纜大佛，雖然需排長龍候車，但未感疲倦。