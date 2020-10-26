新冠肺炎｜運輸署推新一輪檢測　的士、小巴司機明起可取檢測套裝

運輸署今日（26日）公布，明天起為的士及公共小巴司機提供新一輪新冠肺炎病毒檢測服務，為期兩周，司機可前往14個臨時檢測套裝派發中心索取檢測套裝。運輸署稱，的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

運輸署於7月為的士司機推出第一輪檢測，當時由醫護人員即場為司機採喉嚨拭子樣本，其後的檢測計劃更改為司機自行採喉嚨拭子樣本，而最新的檢測計劃，就改為收集深喉唾液樣本。 （資料圖片／羅國輝攝）

運輸署表示，繼7月中及10月初提供的檢測服務，運輸署將於明日至11月9日為的士及公共小巴司機安排新一輪免費檢測服務，為期兩星期。

的士及公共小巴司機可前往指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士或公共小巴司機證，以索取檢測套裝。司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回指定臨時收集中心，檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測。

運輸署於7月為的士司機推出第一輪檢測，當時由醫護人員即場為司機採喉嚨拭子樣本，其後的檢測計劃更改為司機自行採喉嚨拭子樣本，而最新的檢測計劃，就改為收集深喉唾液樣本。 （資料圖片／羅國輝攝）

運輸署指，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機會收到政府的電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

▼點擊下圖查閱14個臨時檢測套裝派發／樣本收集中心的地址、開放日期及時間▼

運輸署稱，的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

▼點擊下圖查閱派發「的士司機抗疫檢測名牌」之的士團體名單▼

運輸署強烈呼籲的士及公共小巴業界積極參加檢測，減低社區傳播的風險。有關檢測服務及領取「的士司機抗疫檢測名牌」的詳情，請參閱運輸署網頁。