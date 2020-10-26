【新冠肺炎】中國民航局對伊朗意大利等國多個航班採取熔斷措施

據中國民用航空局網站10月24日消息，10月23日，民航局發出熔斷指令，分別對伊朗馬漢航空公司、義大利勒奧斯航空公司、土耳其航空公司、中國南方航空股份有限公司、沙烏地阿拉伯航空公司、波蘭航空公司相關航班採取熔斷措施。

10月12日入境的伊朗馬漢航空公司德黑蘭至廣州的W5081航班上發現新冠病毒核酸檢測陽性旅客8例，自11月2日起暫停該航班運行1周；10月13日入境的義大利勒奧斯航空公司米蘭至南京的NO976航班上發現新冠病毒核酸檢測陽性旅客6例，自11月2日起暫停該公司米蘭至南京的NO946航班運行1周，並取消NO976航線航班；10月14日入境的土耳其航空公司伊斯坦布爾至廣州的TK72航班上發現新冠病毒核酸檢測陽性旅客10例，自11月2日起暫停該航班運行4周；10月14日入境的中國南方航空股份有限公司巴黎至廣州的CZ348航班上發現新冠病毒核酸檢測陽性旅客5例，自11月23日起，繼續暫停該航班運行1周(該航班已於10月19日起連續暫停運行5周)；10月15日入境的沙特阿拉伯航空公司利雅德至廣州的SV884航班上發現新冠病毒核酸檢測陽性旅客10例，自11月2日起，繼續暫停該航班運行4周(該航班已於10月19日起連續暫停運行2周)；10月15日入境的波蘭航空公司華沙至天津的LO093航班上發現新冠病毒核酸檢測陽性旅客10例，自11月2日起，暫停該航班運行4周。

中國民用航空局表示，上述熔斷的航班量不得用於其他航線。伊朗馬漢航空公司W5081航班、義大利勒奧斯航空公司NO946航班和NO976航班、土耳其航空公司TK72航班、波蘭航空公司LO093航班11月2日以前的航班可繼續執行，如期間觸發熔斷機制，熔斷時間將予以累加計算。