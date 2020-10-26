梧桐河疑有人用貨車大批放生　河道傳出惡臭　村民憂破壞生態

善心藉放生積福，但亂放生或變「放死」，甚至釀成生態災難。北區區議員、民主黨立法會議員林卓廷接獲石湖新村村民投訴，指近日不少村外人自攜海鮮及河鮮等到梧桐河放生，甚至出動貨車運魚；又指河道連接污水渠，水質原已不適合魚類生活，目前更引致河道出現大量死魚，呼籲停止有關放生行為。

上水梧桐河是放生熱點之一，早年已有報道指每逢初一、十五，大批善信到場誦經放生，亦常有發現魚類死亡。

林卓廷接獲石湖新村村民投訴，近月梧桐河出現大規模放生，最離譜是借助渠務署維修通道，再加設帆布，如瀡滑梯般把生魚倒入河道；亦有人推載有發泡膠箱的手推車到河邊放生。他認為，梧桐河水質不理想，在該處放生變相是好心做壞事，加上引入外來魚，也會影響該處生態平衡。

村民向多個部門求助 未見成效

村民梁先生表示，今年7月後發現梧桐河旁出現大規模放生，有人分別以貨車、手推車或手提形式運魚，放生後亦發現有死魚，有時會傳出腐臭及垃圾氣味，遂向多個政府部門求助，包括環保署、渠務署、警務署等，但均無法就放生行為執法。

另一名在附近耕作的有機農夫Jim表示，近月發現每逢周末均發現有人前往放生，曾見同時有四部貨車一同倒魚。他稱，以往會抽梧桐河的水作灌溉，但近月發現河水變得混濁，要自行再過濾才敢用，但仍見有農夫直接用河水灌溉。

在附近居住的市民Tom也表示，近年梧桐河不斷有人放生，常發現死魚，造成污染及發出惡臭，對在河邊晨運人士造成困擾。他認為，善心人士可考慮捐錢、減少食肉積福，避免擾民。

市民疑放生 林報警求助

記者今早到梧桐河視察期間，河道內有大量魚聚集，遍布範圍約20米乘20米，當中有零星死魚浮上水面。其後有一名姓黃女士推手推車走近河道附近，車上載有4袋海鮮，包括生魚、塘虱、泥鰍和田雞，只有其中一袋有水。被追問下黃女士先説這些魚是自己食用，其後改稱幫朋友送魚到街市，但當時她並非往街市方向前行。林卓廷質疑她放生及殘酷對待動物，故報警求助，警方其後帶走該女子。