豪景花園虐畜案│區議員請願抗議「放生」涉案者　促律政司交代

今年2月14日，深井豪景花園發生虐畜案，30隻寵物被人殘酷掟落街，終釀成18死12傷的悲劇。警方當時追尋涉事單位的住客，最後拘捕兩名男子。事隔半年，警方已完成案件的調查工作，不過律政司考慮證據後，決定不提出起訴。事件引起社會大眾關注，更有市民感到憤慨，不理解為何律政司決定放棄起訴涉案人士，質疑是否有意「放生」涉案者。 今日（3日），荃灣民主派區議員和地區人士就事件發起請願行動，在區議會門外高呼「愛護動物， 生命有價，抗議律政司放生兇徒」，要求律政司正面回應事件及為現時不合時宜的動保法進行改革。有區議員表示會在今日召開的環境、衞生及氣候變化委員會會議上，就事件提出臨時動議。

民政處及委員會主席收下請願信。（曾鳳婷攝）

當區社區主任譚蓓欣表示，對於律政司「放生」的做法不明所以，「有人自首，有表證成立都放生。難道動物不是生命？」她指政府去年稱要修改動保法，但今年卻放生涉事者，做法十分矛盾。她憶述當日動物被人掟落街後的情況，「當時有一隻貓在事發後一直躲在溝渠位置，見到人便十分害怕。」她指出，貓天性本來喜愛乾淨，躲在溝渠位置有違本性。故此，她認為這件事除了為牠帶來身體上的傷害，更對牠的心理造成莫大損害。所幸的是，其中四隻生還的貓已經由愛協成功送養。

社區主任譚蓓欣表示，對於律政司的做法不明所以，「有人自首，有表證成立都放生。難道動物不是生命？」(曾鳳婷攝）

譚蓓欣指當天凌晨到涉事地方，發現有貓事發後一直躲在溝渠中。（資料圖片）

譚蓓欣對律政司不為撤銷控訴作出解釋感到不解，「難道這件事是合理？」她促請律政司向公眾解釋清楚，亦認為政府需加速改革現有的動保條例。對於早前律政司早前發新聞稿表示，要有新證據證明事件才提出檢控，她呼籲市民若有相關資料，請盡快向相關部門提供，她又希望大眾能以不同方式促使律政司回應事件，以及盡快改革現有法例。

豪景花園居民曾小姐希望警方能再次深入調查事件，還動物一個公道及令市民安心。（曾鳳婷攝）

豪景花園居民曾小姐表示對事件感到害怕，直言感到生命受到威脅。她不理解為何警方不作深入調查，希望他們能還給動物公道之餘，同時令市民安心。此外，她也對律政司撤銷控訴原因感到不解，希望可以重新調查事件。

荃灣區議員劉志雄質疑律政司的做法，認為疑犯應該要受到法律制裁。（曾鳳婷攝）

荃灣區議員劉志雄指，今日會在區議會中就事件提出臨時動議，要求律政司交待撤控事件，也會在會中表決動議。他認為人要尊重大自然，保護動物，不明白有疑犯自首的情況下，律政司竟然不作起訴，認為疑犯應該要受到法律制裁。

荃灣區議員易承聰：「種種證據證明到兩個住戶是有殘害動物，最基本把動物掟落樓，這個行徑已經是一個最清晰的指引。」（曾鳳婷攝）

荃灣區議員易承聰認為事件已存有足夠證據起訴，「種種證據證明到兩個住戶有殘害動物，最基本把動物掟落樓，這個行徑已經是一個最清晰的指引。」他希望透過社會大眾關注事件，促請律政司正面回應。他又批評香港的動保法比起其他國家落後，希望在區議會層面外，透過其他關注人士發聲，給律政司施壓，回應事件。