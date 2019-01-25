背刻「放生」海龜慘死東平洲海灘　漁護署fb：放生變「往生」

近年胡亂放生情況愈趨嚴重，早前有大批淡水的紅耳龜（巴西龜）被放進大海中，亂放生變殺生。漁農自然護理署今（25日）在Facebook專頁發文，指本月中在東平洲發現一隻背甲刻有「放生」二字的海龜，慘死於海灘上，「發現佢嘅時候已經往生，去咗另一個世界做小天使」。 漁護署續指，經檢驗後未有在海龜體內發現垃圾，死因不明。

漁護署在FB發文，貼上本月中在東平洲發現一隻背甲刻有「放生」兩字的海龜屍體的相片。（漁護署圖片）

網民促提高刑罰遏止放生

從照片所見，死去的海龜背甲左方被明顯刻上「放生」二字。漁護署提醒市民，不適當的放生行為容易引致動物死亡，甚至影響本地生態平衡，而香港售賣或管有海龜均屬違法。署方又呼籲說：「放生前，諗清楚係咪真係可以令動物幸福快樂！唔好令『放生』變成『往生』。」

有網民留言斥責行為，狠批「點解唔見有放生嘅人同啲搞手要負責任？咁完全係虐待動物嚟喎！」、「若冇嚴法刑罰制止根本唔會有用，但當中的利益關係大家明白」。

漁護署指，經檢驗後海龜體內未發現有垃圾，死因不明。（漁護署圖片）

過去漁護署一直呼籲大眾，切勿將寵物龜放生到野外，尤其是巴西龜和鱷龜。前者懷疑是引致本地烏龜數目大減的外來品種，後者則生性兇猛，處理不當則容易造成嚴重損害。然而，本港近年屢有棄養動物情況，香港兩棲及爬蟲協會曾指，去年將軍澳坑口文曲里公園收到逾80隻水池龜，為歷來單次接收該種烏龜數量之最，當中有龜隻身上被咬痕迹。