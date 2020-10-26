國泰裁員｜工會緊急會員大會　懷孕9個月空姐：不平等條約

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約，變相減薪。國泰空中服務員工會今日（26日）於東涌召開緊急會員大會，商討對策，有逾百人於東薈城身穿白衣聲援。有懷孕9個月的空姐形容，新合約是一份「不平等條約」，認為即使減薪，亦不應是永久性；亦有空少批評「新合約中有魔鬼細節」，希望可以爭取更好福利。

國泰空中服務員工會今日於東涌召開緊急會員大會，商討對策。由於場地位置有限，有逾百人於東薈城身穿白衣聲援，現場亦有人以airdrop傳送文宣，呼籲員工暫時不要簽置任何文件，又有文宣寫上「我地可以為你放無薪假，國泰您可以唔好減我地人工一世嗎？」

大肚空姐自嘲人工不及「譚仔姐姐」

國泰空姐Carol（化名）懷孕九個月，入職已經6年，坦言當日收到消息感手足無措，直斥：「呢份合約係好唔公平，根本係一份不平等條約。」她指，連帶其他福利、津貼，新人工水平大減約一半，「你當本身2萬，依家得返一萬」，自嘲比不上「譚仔姐姐」的薪水。Carol透露，現時尚未簽署合約，感到相當掙扎，「明白全世界航空業界都炒緊人，但最接受唔到呢份合約係永久性。」

另外，國泰空少區先生亦到場聲援，批評「新合約中有魔鬼細節」，希望工會可爭取更好福利。他指，現職員工處境「非常無奈」，若不簽署合約，會被公司視作離職，而非裁員，強積金或被對沖、不能享用公司的終身福利，「我寧願自己係第一批被炒嘅人。」不過，他認為公司「無心談判」，「傾都唔傾，就話已經夠人。」

有不願透露名宇的空中服務員，對新合約條款細節感到憤怒，又斥公司早前發出內部電郵，稱已有足夠人數簽合約，手法如同「恐嚇」。她們認為，「呢個時候減薪我哋明白，但高層只係減薪一年，我哋呢啲喺前線幫佢打生打死，就唔知減薪到幾時。」對公司感到失望，亦未必會簽署新合約。

王思敏（左）表示，工會今日會召開緊急會員大會，聆聽會員意見（資料圖片／張浩維攝）

國泰空中服務員工會王思敏今早於港台節目表示，新合約下，如連同福利調減，幾乎減一半薪金，形容「都幾辣」，有部分員工於裁員當日，未完全了解新合約便簽署，現時感到後悔。她又稱，假如員工拒絕簽署，會被作「解僱」處理，與之前的「裁員」不同。她表示，工會今日會召開緊急會員大會，聆聽會員意見，再集思廣益如何處理新合約。