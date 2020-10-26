國泰裁員｜倖存員工新約減薪五成　工會今召開緊急會員大會

國泰航空早前公布重組方案，包括裁減5,300名駐香港員工，「倖存」員工亦需簽署新合約減薪。國泰空中服務員工會王思敏今早（26日）於港台節目表示，新合約下，如連同福利調減，幾乎減一半薪金，形容「都幾辣」，有部分員工於裁員當日，未完全了解新合約便簽署，現時感到後悔。她又稱，假如員工拒絕簽署，會被作「解僱」處理，與之前的「裁員」不同，「解僱」或不能享用公司的終身福利。她表示，工會今日會召開緊急會員大會，聆聽會員意見，再集思廣益如何處理新合約。

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王思敏於港台節目《千禧年代》表示，「倖存」員工需於11月4日或之前，決定是否簽署新合約，惟新合約「都幾辣」，部分機艙服務員底薪減約四成，外籍員工原享有房屋津貼，但新約則將會失去。她表示，底薪連同福利的調減幅度，幾乎減一半薪金，又批評指航空業總會復甦，不應永久減薪。

除了薪酬幅利，王思敏表示，新合約指明，如員工日後被遣散，強積金供款有可能被對沖，形容與政府的大向方背道而馳。另外，工會與公司簽署的任何協議，她表示過往都會自動生效，而且亦適用於非工會會員，但新合約下，會員需主動去信資方，希望享用新協議，形容資方單方面將過往與工會簽訂的協定一筆勾銷。

王思敏（左）表示，工會今日會召開緊急會員大會，聆聽會員意見（資料圖片／張浩維攝）

不簽新約將被「解僱」甚至有可能列黑名單

王思敏又稱，假如員工不簽署新合約，將被「解僱」處理，與之前被裁員的員工待遇不同，將無法享用終身福利，更有可能被列入黑名單。她表示，暫時難以估計有多少員工簽署新合約，工會今晚召開緊急會員大會，了解會員意見，再決定一下步行動。

即將退休的機艙服務員邱小姐致電到同一節目表示，自己未有被裁走，但如果接受新合約，將減薪36%。她續指，裁員方案公布後，最初兩日都感到非常混亂，而且「不停咁喊」。她又稱，如被當作「解僱」，將失去機票優惠等福利，批評政府在國泰注資大量金錢，應盡最大力度，保留最多員工及福利。