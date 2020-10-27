6.12金鐘集會｜用索帶綁鐵馬堵路　兩男認非法集結押後判

去年6.12 有網民發起到金鐘立法會一帶示威，反對修訂《逃犯條例》，示威其後演變成衝突，6名男子被指在金鐘一帶非法集結，其中2人今（27日）認罪。針對2人的案情透露，他們分別在當日用索帶綁鐵馬，以及用鐵馬堵路，二人的案件將押後判刑，並於11月13日再訊，期間仍繼續獲保釋；其餘4名被告的審訊則押後明日再續。

本案共涉6名被告，包括首被告王愷銘(22歲，學生)、次被告梁耀安(25歲，工程師)、第三被告羅兆赫（22歲）、第四被告馮智彬(28歲，廚師)、第五被告何沛鍇(20歲，酒店職員)、第六被告郭叡軒(學生、22歲)，他們均被控非法集結案，王另被控藏毒罪。

梁及何今日各承認一項非法集結罪。針對二人的案情指，去年6月12日有人在金鐘發起集會，該集會獲發不反對通知書，但集會及後變成暴力集結，有示威者當日在夏慤道佔據行車線，並以鐵馬、雪糕筒等堵路，更一度有年長示威者在路障前揮英國旗。

何曾拉下口罩露出面容

何被指在示威者的前排用膠索帶綁鐵馬，以作為路障，而及後何曾拉下口罩，故被拍下其模樣貌；梁則被拍到在添美道用鐵馬堵路。兩被告分別在去年8月27日及9月18日被捕，他們在警誡下保持緘默。

梁及何的案件押後判刑，並將於11月13日再訊；王今日身體不適，故涉其餘被告的案件押後明日繼續。

案件編號：ESCC 134/2020