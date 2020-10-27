衞生防護中心下月初展開人口健康調查　受訪者可接受免費身體檢查

衞生署表示，衞生署衞生防護中心將於11月初展開一項全港性的「2020年度人口健康調查」，以收集本地人口的健康狀況、與健康有關的生活習慣及其他健康因素的最新資料。調查分為兩部分，包括住戶訪問以及身體檢查。 調查的目標是為約7,900個住戶、合共約1.65萬名15歲或以上的受訪者完成住戶問卷；而身體檢查的目標採樣人數，則為約1,800名介乎15至84歲已完成問卷、並同意接受身體檢查的受訪者。

2020年度人口健康調查海報。（衞生署圖片）

衞生署指出，「人口健康調查」採用橫斷面分析，對象為香港的15歲或以上陸上非住院居民，不包括訪港旅客、外籍家庭傭工、來自內地的雙程通行證持有人。

要先訪談及填問卷

調查分為兩部分，即住戶訪問以及身體檢查。在住戶訪問中，訪問員將到訪被選中的住戶單位，與單位內所有15歲或以上的合資格成員進行個人訪談。受訪者隨後會被邀請填寫一份自填問卷。

問卷除收集住戶資料和社會人口特徵外，亦涵蓋一系列健康資料，包括身體健康、心理社交健康、與健康有關的生活習慣，以及預防疾病措施。

2020年度人口健康調查單張。（衞生署圖片）

將接受免費身體檢查 化驗報告免費發送

已完成上述問卷的受訪者，將被抽選和邀請到指定體檢中心，接受進一步免費身體檢查。受訪者將接受量度體重、身高、腰圍、臀圍，以及血壓。此外，亦會安排化驗檢測，測試受訪者的血脂、糖化血紅素和血糖、血色素、鐵質水平、病毒性肝炎，以及尿液中的鈉、鉀、肌酸酐和碘。

衞生防護中心會將化驗報告免費發送予受訪者，並聯絡化驗結果異常的受訪者，給予相關建議，提醒他們向醫生作適當跟進。

十分重視數據保密

衞生署又指，衞生防護中心十分重視數據的保密，所有訪問員均會帶備「訪問員證件」以供查閱。所有承辦商人員須確保所有受訪對象的資料均嚴格保密。

而因應新冠肺炎疫情，訪問員會在進行訪談期間採取預防感染控制措施。